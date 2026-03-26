Stephen Colbert intră în universul Stăpânul Inelelor: va scrie scenariul unui nou film

Stephen Colbert își pregătește deja următorul pas după finalul emisiunii „The Late Show”, urmând să co-scrie un nou film din celebra franciză „Stăpânul Inelelor”.

Comediantul a făcut anunțul alături de regizorul Peter Jackson, într-un videoclip publicat online.

Un proiect născut din pasiune

Cunoscut ca un fan dedicat al universului creat de J.R.R. Tolkien, Colbert a declarat că ideea noului film vine din părți ale cărții „Frăția Inelului” care nu au fost incluse în producțiile originale.

„Ar putea fi o poveste separată care se integrează în universul mai mare”, a explicat acesta, potrivit CNN.

Un nou film în dezvoltare

Proiectul, cu titlul provizoriu „Umbra trecutului”, este al doilea film nou din franciză aflat în lucru la Warner Bros. Discovery și New Line Cinema.

Colbert lucrează la scenariu împreună cu:

fiul său, scenaristul Peter McGee

Peter Jackson

scenarista Philippa Boyens

Alte proiecte din universul LoTR

În paralel, un alt film din franciză — „Vânătoarea de Gollum” — este programat pentru lansare în 2027, fiind regizat și interpretat de Andy Serkis.

Final de etapă pentru Colbert

Colbert a confirmat că „The Late Show” se va încheia pe 21 mai, după 11 ani, sugerând că noul proiect vine exact la momentul potrivit.

„Se pare că voi fi liber din această vară”, a spus acesta, cu umor.

Un fan care ajunge să creeze povestea

De-a lungul anilor, Colbert a demonstrat în repetate rânduri pasiunea pentru universul Tolkien, citând frecvent din cărți și participând la evenimente dedicate fanilor.

Acum, el trece de la statutul de fan la cel de creator în una dintre cele mai iubite francize fantasy din lume.

