(VIDEO) Melania Trump aduce la Casa Albă un robot AI: „Viitorul este umanoid”

Sala de Est a Casei Albe a fost scena unui moment neobișnuit: un robot umanoid bazat pe inteligență artificială a susținut un discurs oficial, în prezența liderilor și invitaților internaționali.

Robotul, numit „Figura 3”, a fost prezentat de prima doamnă Melania Trump în cadrul unui summit dedicat educației și siguranței copiilor în era inteligenței artificiale.

Un robot care vorbește și salută în 11 limbi

Creat de compania americană Figure, robotul a impresionat audiența:

a susținut un discurs coerent

a mers autonom prin sală

a încheiat cu saluturi în 11 limbi diferite

Apariția a stârnit reacții de surpriză și curiozitate din partea invitaților, inclusiv oficiali și reprezentanți ai industriei tech.

„Un punct de cotitură pentru umanitate”

Melania Trump a descris momentul drept unul definitoriu pentru viitorul tehnologiei.

„Viitorul inteligenței artificiale este personificat. Foarte curând, AI va trece de la telefoane la roboți umanoizi care ne vor ajuta în viața de zi cu zi”, a declarat aceasta.

Roboți profesori în școli?

Prima doamnă a sugerat că astfel de tehnologii ar putea deveni parte din sistemul educațional.

Ea a oferit exemplul unui posibil profesor umanoid — „Platon” — care ar putea preda discipline clasice, oferind elevilor mai mult timp pentru activități sociale și dezvoltare personală.

Entuziasm, dar și îngrijorări

Deși a promovat beneficiile inteligenței artificiale, Melania Trump a subliniat și importanța siguranței copiilor.

„Protejarea următoarei generații trebuie să rămână prioritară”, a avertizat aceasta.

Un semnal despre direcția tehnologiei

Evenimentul face parte din inițiativa „Fostering the Future Together” și reflectă interesul tot mai mare pentru integrarea inteligenței artificiale în educație și societate.

Apariția robotului „Figura 3” ar putea marca începutul unei noi etape, în care tehnologia devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, potrivit CNN.

Citește și: Israel anunță eliminarea unui comandant iranian implicat în blocada Strâmtorii Hormuz