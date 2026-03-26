Diana Buzoianu a depus un proiect de lege care cere modificarea definirii hărțuirii sexuale în Codul Penal

Deputata USR și ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a depus un proiect de lege la Senat pentru modificarea Codului penal, astfel încât infracțiunea de hărțuire sexuală să fie incriminată indiferent dacă există sau nu o relație de muncă între victimă și agresor. Inițiativa vizează, totodată, sancționarea faptei chiar și atunci când aceasta are loc o singură dată, în anumite condiții de presiune sau vulnerabilitate.

Potrivit actualei reglementări, hărțuirea sexuală este definită ca „pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare”, potrivit comunicatului de presă al USR.

Actuala definiție nu mai reflectă realitățile sociale

Diana Buzoianu susține că această definiție nu mai reflectă realitățile sociale și formele moderne în care se manifestă comportamentele abuzive.

„Femeile și fetele din România trebuie să fie în siguranță. Hărțuirea sexuală este o infracțiune care, astăzi, e legată de existența unei relații de muncă și care trebuie să fie repetată pentru a fi sancționată. Dar de ce acceptăm aceste condiții ca fiind naturale? Dacă o femeie e hărțuită de cineva cu care nu are relații de muncă, de ce e mai puțin gravă fapta?

Dacă hărțuirea e realizată cu presiune, iar victima e, de exemplu, studenta abuzatorului, de ce considerăm normal ca fapta să fie pedepsită doar dacă e repetată, când acolo e clar o disproporție uriașă de putere? De ce nu e sancționată direct? Aceste întrebări au un răspuns evident: e nevoie de îmbunătățirea legii. Asta vom face și mă bucur că au venit alături de mine, în acest demers, reprezentante de la celelalte partide proeuropene. Asta ne arată că legile privind drepturile femeilor pot să unească transpartinic”, a scris Diana Buzoianu pe contul său de facbook.

Ce schimbări propune proiectul

Inițiativa legislativă propune redefinirea infracțiunii ca fiind „pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare”, eliminând condiționarea de existența unei relații de muncă.

Totodată, proiectul prevede că, în cazul în care fapta este comisă în cadrul unei relații de muncă sau similare, limitele de pedeapsă să fie majorate cu jumătate. Un alt element important al propunerii este extinderea răspunderii penale și pentru situațiile în care pretinderea de favoruri sexuale nu are caracter repetat, dar este însoțită de presiuni de natură să provoace victimei o stare de temere.

Această prevedere s-ar aplica în următoarele situații: când victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; când fapta este comisă de un membru al familiei sau de o persoană care conviețuiește cu victima; când victima se află într-o stare de vulnerabilitate evidentă, din cauza vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii ori unei situații de dependență; când fapta este săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

Potrivit inițiatorilor, modificările sunt necesare pentru a adapta legislația penală la realitatea actuală, în care hărțuirea sexuală poate avea loc nu doar în mediul profesional, ci și în relații educaționale, de prestări servicii, în spațiul public sau în interacțiuni mediate digital.

