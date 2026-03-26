Gorj: Accident la Hurezani: copil de 4 ani rănit după o coliziune pe DN6B

Polițiștii din Stoina au fost sesizați pe 26 martie, în jurul orei 11:40, despre producerea unui accident rutier în localitatea Hurezani.

Oamenii legii au stabilit că o femeie de 27 de ani, din comuna Căpreni, conducea un autoturism pe DN6B, din direcția Stoina către Licurici. Șoferița ar fi încercat să vireze la stânga.

În acel moment, mașina a fost acroșată de un alt autoturism, condus de o femeie de 26 de ani, din Târgu Jiu, care se afla în depășire.

Copil transportat la spital

În urma impactului, un copil de 4 ani, pasager în primul autoturism, a fost rănit.

Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.

