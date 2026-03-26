Mircea Lucescu și singura concluzie a sa după Turcia – România 1-0: „Din cauza asta am pierdut!“

Naţionala României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu 0-1, joi seară, pe Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026.

La flash-interviu, Mircea Lucescu și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care au gestionat elevii săi faza de la reușita lui Kadioglu, venită în urma unei pase excelente a lui Arda Guler. În rest, selecționerul i-a felicitat pe ”Tricolori” pentru prestația de la Istanbul.

„Concluzie acum după o oră? E imposibil. Singura concluzie e că am pierdut posibilitatea unei calificări din cauza unei greșeli imense în apărare. În rest, am jucat de la egal la egal cu ei. Au dominat, dar fără să-și creeze situații de gol. Am avut ocazii, bara aceea, șutul lui Hagi.

Eu sunt mulțumit, le-am mulțumit jucătorilor pentru că în ultimele 3 zile m-au ascutltat cu tot ce le-am zis, excluzând acel moment (n.r. de la gol). Avem o echipă cu jucători buni, avem o bază, trebuie să ajungă la nivelul unei formații care să se bată pentru aceste calificări.

Sunt mulțumit că muncă mea a lăsat ceva în urmă (n.r. Calhanoglu a spus că el a creat această echipă a Turciei). Aș fi fost de 10 ori mai mulțumit dacă echipa noastră s-ar fi calificat. Au văzut faza aia de 10 ori, și cu bulgarii, și cu georgienii au marcat la fel”, a declarat Mircea Lucescu, la PrimaTv.

Ultimul Campionat Mondial la care a participat România a fost cel din 1998, în urmă cu 28 de ani. ”Tricolorii” au fost la al treilea baraj pentru pentru Cupa Mondială, după cele din 2002 şi 2014, toate pierdute. Meciul de la Istanbul a fost decis de golul marcat de Ferdi Kadioglu (53).

