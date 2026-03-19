Bicentenarul Colegiului Național „Carol I” Craiova, celebrat prin evenimente de amploare

Colegiul Național Carol I Craiova organizează vineri, 20 martie 2026, o serie de manifestări speciale dedicate Bicentenarului instituției, marcând două secole de tradiție și excelență în educație.

Evenimentele vor debuta la ora 11:00, în curtea colegiului, prin plantarea Platanului Bicentenarului – un gest simbolic ce reflectă rădăcinile solide și evoluția acestei prestigioase instituții de învățământ.

Matematica în prim-plan: Concursul „Țițeica”

La ora 13:00, în amfiteatrul Inspectoratul Școlar Județean Dolj, va avea loc deschiderea oficială a Concursului de Matematică „Țițeica”, ajuns la ediția a III-a.

Concursul propriu-zis se va desfășura pe 21 martie, între orele 10:00 – 14:00, în incinta colegiului.

Detalii importante ale concursului:

este adresat elevilor din clasele VII-XII .

. participare pe bază de invitație (elevi calificați la faza națională a Olimpiadei de Matematică).

probă cu 4 probleme, timp de lucru: 4 ore.

rezultate: 27 martie.

premiere: în mai 2026, de Zilele Colegiului.

Scopul competiției este promovarea excelenței și stimularea pasiunii pentru matematică.

„Artă și Patrimoniu” la Muzeul de Artă

De la ora 17:00, la Muzeul de Artă Craiova va avea loc vernisajul expoziției „Artă și Patrimoniu”, dedicată Bicentenarului.

Expoziția reunește:

16 volume rare din secolele XVI-XIX,

fotografii de colecție,

tablouri oferite de Muzeul Peleș.

Evenimentul aduce în prim-plan istoria și valorile culturale ale colegiului.

Tradiție și excelență

Prin aceste manifestări, Colegiul Național „Carol I” Craiova își propune:

să celebreze 200 de ani de istorie,

să promoveze valorile educației de calitate,

să reafirme rolul său în formarea generațiilor viitoare.

