Bicentenarul Colegiului Național „Carol I” Craiova, celebrat prin evenimente de amploare

Colegiul Național Carol I Craiova organizează vineri, 20 martie 2026, o serie de manifestări speciale dedicate Bicentenarului instituției, marcând două secole de tradiție și excelență în educație.
Evenimentele vor debuta la ora 11:00, în curtea colegiului, prin plantarea Platanului Bicentenarului – un gest simbolic ce reflectă rădăcinile solide și evoluția acestei prestigioase instituții de învățământ.
Matematica în prim-plan: Concursul „Țițeica”
La ora 13:00, în amfiteatrul Inspectoratul Școlar Județean Dolj, va avea loc deschiderea oficială a Concursului de Matematică „Țițeica”, ajuns la ediția a III-a.
Concursul propriu-zis se va desfășura pe 21 martie, între orele 10:00 – 14:00, în incinta colegiului.
Detalii importante ale concursului:
- este adresat elevilor din clasele VII-XII.
- participare pe bază de invitație (elevi calificați la faza națională a Olimpiadei de Matematică).
- probă cu 4 probleme, timp de lucru: 4 ore.
- rezultate: 27 martie.
- premiere: în mai 2026, de Zilele Colegiului.
Scopul competiției este promovarea excelenței și stimularea pasiunii pentru matematică.
„Artă și Patrimoniu” la Muzeul de Artă
De la ora 17:00, la Muzeul de Artă Craiova va avea loc vernisajul expoziției „Artă și Patrimoniu”, dedicată Bicentenarului.
Expoziția reunește:
- 16 volume rare din secolele XVI-XIX,
- fotografii de colecție,
- tablouri oferite de Muzeul Peleș.
Evenimentul aduce în prim-plan istoria și valorile culturale ale colegiului.
Tradiție și excelență
Prin aceste manifestări, Colegiul Național „Carol I” Craiova își propune:
- să celebreze 200 de ani de istorie,
- să promoveze valorile educației de calitate,
- să reafirme rolul său în formarea generațiilor viitoare.
