Bicentenarul Colegiului Național „Carol I” Craiova, celebrat prin evenimente de amploare

De Mariana BUTNARIU

Colegiul Național Carol I Craiova organizează vineri, 20 martie 2026, o serie de manifestări speciale dedicate Bicentenarului instituției, marcând două secole de tradiție și excelență în educație.

Evenimentele vor debuta la ora 11:00, în curtea colegiului, prin plantarea Platanului Bicentenarului – un gest simbolic ce reflectă rădăcinile solide și evoluția acestei prestigioase instituții de învățământ.

Matematica în prim-plan: Concursul „Țițeica”

La ora 13:00, în amfiteatrul Inspectoratul Școlar Județean Dolj, va avea loc deschiderea oficială a Concursului de Matematică „Țițeica”, ajuns la ediția a III-a.

Concursul propriu-zis se va desfășura pe 21 martie, între orele 10:00 – 14:00, în incinta colegiului.

Detalii importante ale concursului:

  • este adresat elevilor din clasele VII-XII.
  • participare pe bază de invitație (elevi calificați la faza națională a Olimpiadei de Matematică).
  • probă cu 4 probleme, timp de lucru: 4 ore.
  • rezultate: 27 martie.
  • premiere: în mai 2026, de Zilele Colegiului.

Scopul competiției este promovarea excelenței și stimularea pasiunii pentru matematică.

„Artă și Patrimoniu” la Muzeul de Artă

De la ora 17:00, la Muzeul de Artă Craiova va avea loc vernisajul expoziției „Artă și Patrimoniu”, dedicată Bicentenarului.

Expoziția reunește:

  • 16 volume rare din secolele XVI-XIX,
  • fotografii de colecție,
  • tablouri oferite de Muzeul Peleș.

Evenimentul aduce în prim-plan istoria și valorile culturale ale colegiului.

Tradiție și excelență

Prin aceste manifestări, Colegiul Național „Carol I” Craiova își propune:

  • să celebreze 200 de ani de istorie,
  • să promoveze valorile educației de calitate,
  • să reafirme rolul său în formarea generațiilor viitoare.

Citește și: Trafic de droguri destructurat la Craiova: bărbat arestat preventiv

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

