Executare silită în Craiova: apartamentul unei avocate, golit de gunoaie cu executorul la ușă

Ieri a fost ziua în care apartamentul unei avocate din Craiova, sufocat de gunoaie a fost deschis cu forța.

La primele ore ale dimineții, liniștea scării din blocul K3 de pe bulevardul Dacia a fost spartă de zgomotul pașilor grăbiți și de vocile unor oameni adunați în fața apartamentului 10. Ușa stă închisă, dar tensiunea plutește în aer. Un executor judecătoresc, câțiva reprezentanți ai Asociației de proprietari 2 Piața Gării și mai mulți muncitori de la Salubritate se pregătesc să intre. Nu este o intervenție obișnuită. „Așteptăm de ani de zile momentul ăsta”, spune în șoaptă o locatară. „Nu mai puteam respira vara.”.



Ușa se deschide, mirosul lovește



În câteva minute, ușa apartamentului este deschisă. Ce urmează nu poate fi ignorat: un val de miros greu, înțepător, se revarsă pe scară. În interior, imaginea este copleșitoare. Camerele sunt pline cu saci, resturi menajere, haine vechi, ambalaje și obiecte aruncate la întâmplare. În unele locuri, grămezile ajung aproape de tavan. Podeaua nu se mai vede. „Nici noi nu ne așteptam să fie chiar așa”, spune unul dintre muncitori, trăgându-și mănușile mai bine. „O să dureze.”



O muncă de ore întregi



Intervenția începe imediat. Sac după sac este încărcat cu gunoaiele din locuință, apoi este scos și încărcat în mașina de salubritate.

Pe hol, administratorul blocului, președintele și executorul judecătoresc urmăresc fiecare mișcare. „Am încercat de atâtea ori să o ajutăm. Nu a vrut. Nu mai aveam altă soluție”, spune, Florin Manciu, administratora.

Vecinii privesc de la distanță. Unii filmează, alții doar stau și se uită, gândind parcă că de acum vor putea respira ușurați pe scara blocului. Pentru locatari nu este doar o intervenție, ci finalul unui coșmar.

„De doi ani e groaznic. Vara nu puteai sta în casă. Veneau gândaci, veneau șoareci. Am făcut reclamații peste reclamații”, spune un bărbat de la etajul superior.

O altă vecină oftează: „Nu e normal așa ceva. Fiecare mai strânge lucruri, dar aici nu mai era viață. Era pericol.”



Drumul lung până la această zi



Situația a ajuns în instanță după ce toate încercările amiabile venite din partea asociației de proprietari au eșuat. În cele din urmă asociația a obținut o hotărâre definitivă prin care proprietara era obligată să curețe locuința. Numai că aceasta nu s-a preocupat să facă acest lucru și așa s-a ajuns la executare silită, o procedură rar întâlnită în astfel de cazuri, dar perfect legală. În baza deciziei instanței, executorul a autorizat intrarea în apartament și evacuarea deșeurilor. „Este o măsură extremă, dar necesară”, explică executorul judecătoresc. „Dreptul de proprietate nu poate afecta sănătatea celorlalți.”



O proprietară absentă



Proprietara apartamentului, avocat de profesie, nu este prezentă în timpul intervenției. În trecut, aceasta a susținut că măsura ar fi abuzivă, invocând inclusiv faptul că locuința este și sediu profesional. Pentru vecini, însă, discuția cu ce este abuziv sau nu, nu-și are rostul atâta timp cât există o hotărâre judecătorească. „Noi vrem doar să trăim normal”, spune o femeie. „Atât.”



Liniștea de după



Spre prânz, scara blocului începe să se golească. Muncitorii încă lucrează, dar mirosul s-a mai domolit. Geamurile sunt deschise larg. Pentru prima dată după mult timp, aerul pare respirabil. „Parcă e alt bloc”, spune cineva, coborând încet scările. Nu este doar o intervenție de salubritate. Este, pentru acești oameni, sfârșitul unui coșmar trăit zi de zi, în spatele unei uși închise.

Operațiunea de golire a apartamentului s-a dovedit dificilă, fiind nevoie de efort susținut pentru îndepărtarea deșeurilor și transportul acestora.

Potrivit vecinilor, problema nu este una recentă. Situația s-ar fi degradat constant în ultimii ani, atingând un punct critic în ultimele două veri, când temperaturile ridicate au amplificat mirosurile și disconfortul.

Administratorul blocului, Flori Manciu, spune că proprietara, strângea constant obiecte și le depozita în apartament, refuzând orice ajutor.

„Se încerca ajutorul, dar nu accepta. Mirosul ieșea pe scară, oamenii au copii, nu se mai putea trăi normal”, a declarat aceasta.



La rândul său, președintele asociației de proprietari a spus că situația devenise insuportabilă: „Era infernal vara. Nu puteai sta în asemenea condiții. Nu mai era vorba doar de disconfort, ci de un risc real.”





Costuri și consecințe



Intervenția nu este lipsită de costuri. Cheltuielile aferente operațiunii de curățare vor fi suportate inițial de asociația de proprietari, urmând ca acestea să fie recuperate ulterior de la proprietară, pe cale legală.

Dincolo de aspectele juridice, cazul ridică și semne de întrebare privind posibile probleme de natură psihologică, Astfel de situații sunt dificil de gestionat și necesită adesea intervenții ale mai multor instituții, mai ales că proprietara în cauză nu are o familie care să o sprijine în acest sens.



