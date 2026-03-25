Baschet / SCMU Craiova, meci perfect împotriva rivalei din Vâlcea! Prezență surpriză în Sala Polivalentă

SCMU Craiova a câștigat fără dubii „derby-ul Olteniei” la baschet masculin, impunându-se clar în fața celor de la CS Vâlcea, cu scorul de 97-83, în etapa a 25-a din Liga Națională. Echipa antrenată de Tudor Costescu a dominat confruntarea din Sala Polivalentă de la un capăt la altul, fără să lase emoții în privința rezultatului final.

Craiovenii au intrat hotărâți pe teren și au luat rapid un avantaj consistent, conducând cu 22-9. Deși oaspeții au mai redus din diferență spre finalul primului sfert, gazdele au închis primele 10 minute cu un avantaj consistent, scor 24-14. În sfertul secund, formația din Vâlcea a încercat să se apropie pe tabelă, însă alb-albaștrii au răspuns prompt, marcând de la distanță și menținând controlul jocului. La pauză, tabela indica 52-36 pentru Craiova.

Și după reluare scenariul a rămas același, cu echipa gazdă în prim-plan. Craiova și-a păstrat ritmul și a continuat să se desprindă, astfel că înaintea ultimului sfert conducea clar, 76-52. În ultimele minute, diferența nu a mai putut fi recuperată de oaspeți, iar gazdele au gestionat fără probleme finalul, obținând o victorie meritată la 14 puncte diferență, 97-83.

Sam Sessoms a fost cel mai bun marcator al întâlnirii, cu 28 de puncte, la care a adăugat 4 recuperări și 8 pase decisive. Kendall Robinson a contribuit cu 13 puncte și 7 recuperări, în timp ce DeAndre Dishman și Ish Leggett, veniți de pe bancă, au încheiat fiecare cu câte 12 puncte (Dishman reușind și 4 recuperări).

În urma acestui succes, Craiova ajunge la un bilanț de 14-9 și abordează cu un moral mult mai bun deplasarea de la Voluntari, din etapa următoare.

Jucătorii Universității Craiova, apariție surpriză în tribunele Sălii Polivalente

Fotbaliștii de la Universitatea Craiova au fost prezenți în Sala Polivalentă din Bănie, unde au asistat la un meci de baschet, stârnind imediat interesul celor din tribune. Printre ei s-au numărat Tudor Băluță, Assad Al-Hamlawi, Mihnea Rădulescu, Steven Nsimba, Nikola Stevanovic și Vasile Mogoș.

Bine dispuși și relaxați, aceștia s-au integrat rapid în atmosfera partidei, urmărind jocul ca niște suporteri obișnuiți și bucurându-se chiar de popcorn pe durata meciului. Nu au ezitat să interacționeze cu fanii, acceptând să facă poze, ceea ce a dus la formarea unei mici cozi la tribuna oficială.

Prezența lor a fost posibilă datorită pauzei competiționale cauzate de acțiunile echipelor naționale. Fotbaliștii care nu au fost convocați la loturile reprezentative au ales să rămână aproape de sport și să susțină o altă echipă din Craiova.

