Universitatea Craiova a primit o veste deloc încurajatoare în plin play-off al SuperLiga României. Portarul Pavlo Isenko a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchi, după accidentarea suferită în partida cu Dinamo București, câștigată de alb-albaştri cu 1-0.

Inițial, problemele medicale ale goalkeeperului nu păreau atât de grave, existând speranța unei reveniri rapide, în aproximativ trei-patru săptămâni. Totuși, investigațiile suplimentare efectuate ulterior au indicat necesitatea unei intervenții chirurgicale, decizie care schimbă complet perspectiva asupra absenței sale.

Operația a avut loc marți, la o clinică din Barcelona, iar primele semne sunt încurajatoare. Isenko a transmis un mesaj optimist de pe patul de spital, însoțit de o fotografie în care zâmbește: „Câteodată trebuie să faci un pas înapoi pentru a merge mai departe. Mulțumesc tuturor pentru suport!”.

Colegii, alături de Pavlo cu un gând bun

În momentele dificile, portarul nu a fost singur. Colegii săi de la Universitatea Craiova au reacționat imediat în mediul online, transmițându-i numeroase mesaje de încurajare.

Samuel Teles i-a transmis să rămână puternic și să privească înainte, în timp ce Steven Nsimba și Oleksandr Romanchuk au subliniat ideea unei reveniri mai puternice. La rândul lor, Vasile Mogoș și Mihnea Rădulescu i-au transmis mesaje simple, dar pline de susținere: „Rămâi puternic!”.

Sorin Cârţu: „E o pierdere!“

Președintele de onoare al clubului, Sorin Cârțu, a confirmat intervenția și a subliniat impactul acesteia asupra echipei.

„Isenko a fost operat marţi. E la Barcelona. Se aștepta decizia dacă se operează sau nu. Din ce am vorbit, s-a intervenit chirurgical. Este o pierdere, indiferent de perioada de absență. Se pierde din concurența pe acest post, iar concurența este importantă pentru performanță”, a declarat acesta, pentru Prima Tv.

Oficialul oltenilor a punctat, totuși că echipa trebuie să meargă mai departe, iar înlocuitorul din poartă va avea șansa să demonstreze că poate face față presiunii.

Este de așteptat ca Isenko să nu mai poată evolua deloc până la finalul acestui sezon, sau în cel mai bun caz să revină chiar înainte de ultimele etape din play-off-ul SuperLigii. Astfel, oltenii ar urma să se vadă nevoiți să se bazeze în acest final de campionat doar pe ceilalți doi portari din lot, Laurențiu Popescu și Silviu Lung Jr.

