Sănătatea începe cu prevenția:Școala Postliceală Sanitară din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, acțiune comunitară la Dăbuleni

Dăbuleni devine, pentru câteva ore, un adevărat punct de sprijin pentru sănătatea comunității. Joi, 2 aprilie 2026, între orele 10:00 și 12:00, în centrul civic al orașului, Școala Postliceală Sanitară din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brâncoveanu” organizează activitatea „Instruire clinică în comunitate”, un demers educațional și medical dedicat tuturor cetățenilor.



Evenimentul aduce în prim-plan importanța prevenției, într-o perioadă în care tot mai multe afecțiuni pot fi ținute sub control prin informare corectă și monitorizare periodică. Sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, elevii școlii sanitare vor interacționa direct cu membrii comunității, oferind informații utile despre riscurile asociate unor boli frecvente și despre adoptarea unui stil de viață sănătos.



Mai mult decât atât, participanții vor beneficia gratuit de o serie de măsurători esențiale pentru evaluarea stării de sănătate: tensiunea arterială, pulsul, glicemia și saturația oxigenului din sânge. Aceste investigații rapide pot reprezenta un prim pas în depistarea unor probleme care, netratate, pot evolua în timp.

Acțiunea nu este doar un exercițiu practic pentru viitorii asistenți medicali, ci și o dovadă clară a implicării instituției de învățământ în viața comunității. Prin astfel de inițiative, elevii își dezvoltă competențele profesionale, dar și spiritul civic, înțelegând rolul esențial al empatiei și al comunicării în domeniul medical.

Organizatorii invită toți locuitorii orașului să participe la această activitate, subliniind că prevenția și educația sanitară sunt cheia unei vieți sănătoase. Într-o atmosferă prietenoasă și accesibilă, fiecare participant va avea ocazia să afle mai multe despre propria stare de sănătate și despre pașii simpli care pot face diferența pe termen lung.

Prin „Instruire clinică în comunitate”, Dăbuleni demonstrează că sănătatea este o responsabilitate comună, iar informarea corectă poate salva vieți.