Curtea Constituțională a respins sesizările AUR pe legile bugetului

AUR a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, invocând „acte normative profund viciate” și „încălcări grave ale Constituţiei”.

Curtea Constituțională, reunită joi în ședință, a anunțat că a respins ambele sesizări de neconstituționalitate a legilor bugetului făcute de partidul condus de George Simion.

Este vorba despre legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate îde Parlament în 20 martie.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, potrivit AUR, conform hotnews.ro

Partidul condus de George Simion acuză că bugetul a fost adoptat „în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor”.

„O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, susține AUR.

