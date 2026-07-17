Președintele Nicușor Dan: Suspendarea este un subiect total neserios

Președintele Nicușor Dan afirmă că nu ia în serios scenariul suspendării sale din funcție și consideră că discuțiile despre alegeri anticipate reprezintă un semn de „imaturitate politică”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat observatornews.ro, la întoarcerea de la summitul desfășurat la Kiev.

Nicușor Dan a vorbit și despre blocajele din politică, spunând că, în ultimele luni, a încercat fără succes să faciliteze un dialog între liderii politici.

„Să-i împac propriu-zis, nu, dar să-i tatonez, ca să văd până unde pot să meargă, asta am făcut-o foarte des. Din păcate, fără succes până la momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan, referindu-se la relația dintre liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Președintele spune că este dezamăgit de faptul că o mare parte din energia clasei politice a fost consumată în dispute interne, în loc să fie folosită pentru proiecte de dezvoltare.

„Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică. (…) Am pierdut cu toții o energie care era utilă pentru alte lucruri, pentru oameni”, a afirmat acesta.

„Suspendarea este un subiect total neserios”

Întrebat despre posibilitatea suspendării sale din funcție, Nicușor Dan a respins categoric acest scenariu.

„Cred că este un subiect total neserios. Suspendarea trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru încălcări serioase ale Constituției”, a spus președintele.

În opinia sa, faptul că o parte a opiniei publice tratează această ipoteză ca pe una plauzibilă reflectă nivelul ridicat de neîncredere în clasa politică.

„Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta nu este ceva ce iau în serios”, a adăugat el.

Împotriva alegerilor anticipate

Nicușor Dan s-a declarat și împotriva organizării unor alegeri parlamentare anticipate, pe care le consideră inutile și generatoare de instabilitate.

„Alegerile anticipate reprezintă un semn de imaturitate politică. Câteva luni în plus de incertitudine pentru români, iar rezultatul va fi tot cam acela”, a afirmat șeful statului.

Acesta a respins și ideea că discuțiile despre anticipate ar reprezenta un instrument de șantaj politic.

„Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan”, a precizat președintele.

„Mirajul alegerilor viitoare”

În interviu, Nicușor Dan a criticat tendința politicienilor de a se concentra permanent pe următorul scrutin electoral, în loc să guverneze.

„Există tot timpul mirajul alegerilor viitoare. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri”, a spus el.

Președintele a susținut că România trebuie evaluată într-un mod mai echilibrat și a subliniat că, în ultimul an, nu au existat scandaluri majore de corupție comparabile cu cele din trecut.

Totodată, el a arătat că România a făcut progrese importante în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și că dezvoltarea țării trebuie analizată și în raport cu alte state din regiune.

În opinia sa, energia clasei politice ar trebui direcționată către politici publice și proiecte de dezvoltare, nu către conflicte și calcule electorale.

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