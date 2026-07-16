Nicuşor Dan: Soluţia la criza politică este acolo unde sunt voturile din parlament, adică la partide

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că între el și partide există un dialog și că nu consideră că este necesară o nouă întâlnire pentru consultări formale. „Soluţia este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide”, a precizat președintele.

„Zilele astea, după cum ştiţi, sunt discuţii tehnice pe finalizarea legilor care sunt necesare pentru PNRR şi azi am avut una, mâine o să fie alta, nu cu mine, dar la Cotroceni. Mai departe, soluţia este acolo unde sunt voturile din parlament, adică la partide”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre chemarea liderilor partidelor la o o nouă rundă de consultări formale.

„Discuţiile continuă”

Nicuşor Dan a precizat că el a propus două soluţii.

„Fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat”, a adăugat Dan, subliniind că „discuţiile continuă la nivel informal”.

„Pentru moment, după cea de luni dimineaţă, nu cred că sunt progrese aşa de mari ca să fie încă una. O să mai vedem, că discuţiile continuă”, a declarat Nicușor Dan.

Varianta cu patru guverne succesive, „ridicolă“

Despre varianta cu patru guverne succesive, de câte șase luni, președintele crede că este „ridicolă”.

„E cumva ridicol să ai patru guverne în 2 ani şi să faci un program pentru asta. Deci, s-a vorbit de la variante de un guvern de administiţiu, la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, s-a mai vorbit, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârşit, s-a vorbit de un guvern, să zicem tehnocrat, la sfârşit, înainte de alegeri, care să se ocupe de alegeri şi s-a mai vorbit şi de această rotativă între un guvern PSD, minoritar, susţinut de PNL şi un guvern PNL susţinut de PSD şi cum să se rotească între ele. Dar nu s-a pus problema să fie toate patru. Adică discuţiile au fost pe aici, dar concluzia este că nu există în momentul de faţă o soluţie, nici măcar pe ăsta de armistiţiu, care să ducă câteva luni”, a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie şi adoptarea proiectelor din PNRR, Dan a răspuns: „Se vede cu ochiul liber. Dacă trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului, evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline”.

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