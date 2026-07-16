(VIDEO) Drumul Expres Craiova–Pitești, întreţinut de roboţi telecomandați

Întreținerea Drumului Expres Craiova–Pitești va fi realizată cu ajutorul unor roboți telecomandați. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat achiziția a trei astfel de echipamente, care vor fi folosite pentru cosirea vegetației din zonele greu accesibile, cu scopul de a crește eficiența și siguranța lucrărilor.

Trei roboți vor fi folosiți pentru întreținerea drumului expres

CNAIR a anunțat că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a achiziționat trei roboți telecomandați destinați întreținerii spațiilor verzi de pe Drumul Expres Craiova–Pitești.

Fiecare dintre cele trei Centre de Întreținere și Coordonare (CIC) de pe acest sector de drum va beneficia de câte un astfel de echipament, care va fi utilizat la cosirea vegetației.

Vor lucra în zonele cu acces dificil

Potrivit companiei, noile echipamente sunt proiectate special pentru intervenții în locurile unde lucrările clasice sunt mai dificile și implică un risc mai mare pentru muncitori.

„DRDP Craiova continuă procesul de modernizare a activităților de întreținere a drumurilor. Au fost achiziționați 3 roboți telecomandați pentru cosirea vegetației, câte unul pentru fiecare CIC al Drumului Expres Craiova – Pitești.

Aceste echipamente moderne vor contribui la eficientizarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi din zona drumului.

Roboții sunt special concepuți pentru a interveni în zonele dificile și greu accesibile, precum taluzurile, spațiile din spatele parapetelor de protecție sau alte sectoare unde cosirea clasică este mai dificilă și presupune un risc mai ridicat pentru personal”. transmite CNAIR.

CNAIR: Lucrările vor fi mai rapide și mai sigure

Reprezentanții companiei spun că introducerea roboților în activitatea de întreținere va reduce timpul necesar intervențiilor și va îmbunătăți condițiile în care acestea sunt realizate.

„Prin utilizarea acestor echipamente, lucrările de cosire vor fi realizate mai rapid, mai eficient și în condiții sporite de siguranță, contribuind la menținerea unui nivel ridicat de întreținere pe Drumul Expres Craiova – Pitești”, a transmis CNAIR.

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