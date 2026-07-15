Olguța Vasilescu: Organizarea alegerilor anticipate este blocată de lipsa unui cadru legislativ adecvat

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că organizarea alegerilor anticipate este blocată de lipsa unui cadru legislativ adecvat și avertizează că un guvern interimar nu poate adopta actele necesare desfășurării scrutinului.

În contextul crizei politice de după căderea Guvernului Bolojan, liderul PSD afirmă că partidul nu se teme de anticipate, dar pune sub semnul întrebării posibilitatea formării unei majorități stabile după eventualele alegeri, arată Mediafax.ro

„Nu avem legislația pusă la punct pentru anticipate. Aceasta ar trebui să ajungă în Parlament ca să fie votată”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, la Realitatea.

Potrivit Liei Olguța Vasilescu, alegerile anticipate nu pot fi organizate prin Legea 208 / 2015, pentru că apare problema referitoare la adoptarea anumitor unor ordonanțe de urgență care să reglementeze termenele limită pentru depunerea candidaturilor, tipărirea buletinelor de vot, organizarea secțiilor de votare, în special cele din diaspora, dar și alte proceduri electorale care nu pot fi organizate în termen de 3 luni.

„Nu ne este teamă de alegerile anticipate. Dar ce se întâmplă după?“

Vasilescu a precizat că ordonanțele nu pot fi adoptate de un guvern interimar, iar acestea ar trebui să se întoarcă tot în Parlament.

„În Parlamentul României nu știu câți parlamentari au interesul să voteze”, a estimat Lia Olguța Vasilescu.

Întrebată dacă PSD se teme de anticipate, Vasilescu a declarat: „Noi un scor mai mic decât cel care a fost luat la ultimele alegeri nu putem să luăm niciodată”, precizând că rezultatul este influențat de organizarea în teritoriu a PSD.

„Nu ne este teamă de alegerile anticipate. Dar ce se întâmplă după? Presupunând că, hai să zicem, polul acesta de dreapta, USR, PNL, ar lua nu 25% cât are în sondaj, ar lua 35%, ar lua 40%. Cu cine se aliază, cu AUR sau cu PSD? Ambele partide au deja aprobări date la partidele lor că nu vor face niciodată alianță”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Întrebată dacă PSD ar guverna cu AUR în cazul ipotetic al unor rezultate favorabile pentru ambele partide după posibile alegeri anticipate, Lia Olguța Vasilescu a declarat:„Mi-e greu să vă spun acum, pentru că atunci când intri la guvernare cu un partid ar trebui să fie un partener foarte serios în care să ai încredere, că ceea ce promite se și ține de cuvânt”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

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