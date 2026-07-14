Ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery: Nu există astăzi o apărare mai bună decât NATO

Ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, a subliniat, marți, la recepția organizată cu prilejul Zilei naționale a țării sale, că nu există astăzi o apărare mai bună decât NATO.

El a evocat legăturile bilaterale la nivel militar, cultural și economic.

„Trăim astăzi o perioadă dificilă, periculoasă, în care anumite state pun sub semnul întrebării dreptul internațional, acordurile multilaterale și procesele de pace, o perioadă în care șefi de stat sau de Guvern recurg la forță și la amenințare, uneori chiar împotriva celor mai apropiați aliați ai lor, în care unii atacă în mod deschis Uniunea Europeană sau resping orice acțiune multilaterală pentru a face față provocărilor globale, precum schimbările climatice“, a afirmat diplomatul.

„Nu există astăzi o apărare mai bună decât NATO“

Potrivit lui Warnery, în acest context, prima prioritate a Franței este să apere și să consolideze Alianța Nord-Atlantică și să continue, în cadrul NATO, misiunea pentru care s-a angajat voluntar în România.

„Nu există astăzi o apărare mai bună decât NATO. Alianța și-a dovedit forța și eficiența pe parcursul întregului Război Rece. În plus, și-a dovedit solidaritatea, în beneficiul Statelor Unite, în Afganistan, după 11 septembrie. Am reafirmat în urmă cu numai câteva zile, la Summitul de la Ankara, importanța efortului nostru colectiv și contribuția tot mai mare pe care aliații europeni trebuie să o aducă acestui efort“, a arătat el.

Ambasadorul a evidențiat că NATO în România înseamnă, înainte de toate, România însăși, „națiune-gazdă, care ne primește pe teritoriul său“.

NATO în România, a completat el, înseamnă apoi Franța, aliat istoric, națiune-cadru, care conduce un grup tactic, alături de trupe din Belgia, Spania și Luxemburg.

Forța Aigle se antrenează în fiecare zi, de la începutul anului 2022, nu pentru a se angaja într-un război, ci, dimpotrivă, pentru a apăra Alianța și a garanta pacea, a punctat ambasadorul Franței.

El i-a salutat pe soldații francezi prezenți la recepție, care fac parte din cea de-a 14-a rotație, Aigle XIV.

Soldari cu Ucraina

Warnery a indicat că a doua prioritate este de a rămâne solidari cu Ucraina, unde războiul continuă uneori cu un impact până în România.

„În fața agresiunii ruse, trebuie să rămânem, mai mult ca niciodată, uniți și mobilizați alături de Ucraina. Franța este pregătită, în cadrul Coaliției Voluntarilor, să ofere garanțiile de securitate necesare pentru construirea unei păci globale, juste și durabile în Ucraina. Parisul a găzduit aseară un summit al coaliției, drapelul României și garda sa au defilat, alături de ceilalți parteneri, în această dimineață pe Champs-Elysees, în fața tribunei oficiale unde s-a aflat președintele Nicușor Dan“, a menționat ambasadorul Franței.

„Uniunea Europeană este atacată în fiecare zi de cei care vor să o slăbească sau să o îngenuncheze“

„Uniunea Europeană este atacată în fiecare zi de cei care vor să o slăbească sau să o îngenuncheze. Dar există oare pentru noi un proiect politic și economic mai atractiv, un model mai convingător, care să ducă spre un spațiu mai democratic, mai respectuos față de drepturile omului, mai tolerant și mai prosper? Sunt convins că nu. Să fim așadar mândri de Europa noastră, să o facem să crească împreună, să o apărăm!“, a îndemnat Warnery.

„Noi suntem cei care construim Europa, în fiecare zi, nu doar la Bruxelles, ci și aici, la București“, a spus el.

Conform diplomatului, Franța susține ferm integrarea cât mai rapidă a României în OCDE, unde „România își are pe deplin locul“.

El a amintit și de al doilea Palme d’Or câștigat de Cristian Mungiu anul acesta la Festivalul de Film de la Cannes.

„Anul acesta sărbătorim de asemenea și 50 de ani de la performanțele olimpice ale Nadiei Comăneci, una dintre cele mai remarcabile reprezentante ale României. Mulți dintre noi am urmărit-o cu emoție la televizor în 1976“, a precizat ambasadorul Franței, moment în care a invitat-o pe marea campioană pe scenă.

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