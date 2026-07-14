Diana Buzoianu acuză PSD că vrea să blocheze alegerile anticipate

Ministrul USR Diana Buzoianu lansează un nou atac la adresa PSD, acuzând partidul că încearcă să blocheze organizarea alegerilor anticipate, deși liderii social-democrați susțin public că nu se tem de acest scenariu.

Buzoianu afirmă că declarațiile șefului Autorității Electorale Permanente privind imposibilitatea organizării anticipatelor cu un Guvern interimar contrazic prevederile Constituției și servesc interesele PSD.

„Vă place cum în conferințe Grindeanu e doar venin și poftă de luptă și zice curajos cum nu fuge de alegeri anticipate…..și apoi îl trimite pe PSD-istul Țuțuianu, pe care l-a pus șef la AEP, să declare că nu se pot face alegeri anticipate cu un Guvern interimar că e nevoie de ordonanțe și hotărâri de Guvern?”, scrie Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Șeful AEP, pus în funcție de PSD, nu cunoaște legea

Aceasta menționează că șeful AEP, pus în funcție de PSD, nu cunoaște legea.

„Pe lângă lașitatea uriașă (da, PSD are o frică uriașă de alegeri anticipate), totuși, ce e cel mai amuzant e cum au reușit să pună un om la AEP care habar nu are că fix în situația în care nu se poate forma un Guvern cu puteri depline e scris în Constituție că se pot face alegeri anticipate.

Adică, mai pe înțelesul PSD-ului de la AEP: dacă ai majoritate să fie votat un Guvern cu puteri depline să poți da ordonanțe, nu mai ai ce alegeri anticipate să organizezi.

Ce grele sunt cuvintele și logica din spatele unor articole pentru unii politruci puși în funcții publice.

Nu era mai simplu să zică domnul Țuțuianu: Nu vrea Grindeanu alegeri anticipate. Na. Și eu sunt parașutat în funcția asta ca să respect comenzile lui“.

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