Bărbat din Craiova, reținut după ce și-a amenințat fosta concubină și a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 38 de ani, din municipiul Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 3 Poliție Craiova, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, În cursul după-amiezii de marți, 15 iulie, polițiștii au fost sesizați de dispeceratul SIME că bărbatul ar fi încălcat obligațiile impuse prin ordinul de protecție și ar fi contactat-o pe fosta concubină, potrivit IPJ Dolj.

Pe numele acestuia, instanța de judecată a emis, la 25 iunie 2026, un ordin de protecție valabil șase luni, prin care era obligat să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de fosta parteneră, locuința și locul de muncă al acesteia, fiindu-i interzis orice contact cu femeia. Totodată, bărbatul era monitorizat printr-un sistem electronic de supraveghere.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că acesta ar fi folosit telefonul mobil al unei alte persoane pentru a o contacta pe fosta concubină și pentru a-i adresa amenințări cu acte de violență.

Suspectul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar, în baza probelor administrate și sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul zilei de astăzi, acesta urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Potrivit legii, pe întreaga durată a procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale.

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