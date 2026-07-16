Liceul „Voltaire” din Craiova, complet modernizat cu fonduri europene

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat finalizarea lucrărilor de renovare energetică a Liceului „Voltaire”, unul dintre proiectele realizate cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În urma investiției, unitatea de învățământ beneficiază de o imagine complet schimbată, consum redus de energie și condiții moderne pentru elevi și profesori.Valoarea proiectului s-a ridicat la aproape șase milioane de lei, fondurile fiind asigurate integral prin finanțare europeană nerambursabilă.

Clădire modernizată și consum redus de energie

Potrivit edilului Craiovei, lucrările au vizat renovarea energetică a corpului principal al Liceului „Voltaire”, atât la exterior, cât și la interior.

Fațada clădirii a fost complet refăcută, iar imobilul a fost anvelopat pentru reducerea pierderilor de căldură și creșterea eficienței energetice. În același timp, întreaga tâmplărie veche a fost înlocuită cu una performantă din punct de vedere energetic.

Pe acoperiș au fost instalate panouri fotovoltaice care vor produce energie electrică pentru consumul propriu al unității de învățământ, contribuind la reducerea costurilor de funcționare și la utilizarea surselor regenerabile de energie.

Investiția urmărește nu doar diminuarea consumului energetic, ci și reducerea emisiilor de carbon și creșterea sustenabilității clădirii.

Săli de clasă climatizate și iluminat modern

Unul dintre cele mai importante beneficii ale proiectului este îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară activitatea elevii și profesorii.

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Toate sălile de clasă au fost dotate cu sisteme moderne de climatizare, astfel încât procesul educațional să se desfășoare în condiții optime atât în sezonul rece, cât și în perioadele caniculare.

Totodată, instalația de iluminat a fost complet modernizată, fiind montate corpuri de iluminat cu tehnologie LED, care asigură un consum redus de energie și un confort vizual sporit.

Lucrările au inclus și modernizarea instalațiilor tehnice ale clădirii, precum și implementarea unor soluții inteligente de management energetic.

Investiție realizată prin PNRR

Proiectul „Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Liceul Voltaire – Corp de Clădire C1” este finanțat prin Componenta C5 – Valul Renovării din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Contractul de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Craiova a fost semnat în februarie 2023.

Valoarea totală a investiției este de 5.989.473,85 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă.

Din această sumă, peste 5 milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, iar aproximativ 956.000 de lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 40 de luni, începând din martie 2023.

Lucrări complexe pentru eficiență energetică

Pe lângă reabilitarea termică a clădirii, proiectul a inclus modernizarea sistemelor de încălzire și de preparare a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile și modernizarea instalațiilor de climatizare și ventilare.

Au fost realizate și lucrări pentru îmbunătățirea iluminatului interior, instalarea unor sisteme inteligente de umbrire și implementarea unor soluții moderne de management energetic, menite să optimizeze consumul și să reducă cheltuielile de exploatare.

Aceste intervenții contribuie la creșterea eficienței energetice a clădirii și la alinierea acesteia la standardele actuale privind sustenabilitatea și protecția mediului.

Condiții mai bune pentru elevi și profesori

Prin finalizarea investiției, Liceul „Voltaire” oferă acum un mediu educațional modern, sigur și confortabil.

Pe lângă reducerea costurilor cu energia, lucrările vor contribui la menținerea unei temperaturi optime în sălile de clasă pe tot parcursul anului și la îmbunătățirea calității mediului interior.

Primarul Lia Olguța Vasilescu a subliniat că modernizarea unităților de învățământ reprezintă una dintre prioritățile administrației locale, iar investițiile realizate prin fonduri europene permit creșterea calității infrastructurii școlare fără a pune presiune asupra bugetului local.

Finalizarea proiectului de la Liceul „Voltaire” se înscrie în seria investițiilor realizate în ultimii ani în școlile și liceele din Craiova, prin care autoritățile urmăresc crearea unor spații educaționale adaptate cerințelor actuale și reducerea consumului de energie în clădirile publice.

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