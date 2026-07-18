Nicuşor Dan: Numirea şefilor de servicii secrete este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre numirea şefilor de servicii secrete că este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. „Nu cred că a avea un şef civil e o chestiune aşa de importantă”, a mai spus şeful statului. Acesta a mai spus că observă și în cadrul serviciilor speciale aceeași rutină și delăsare ca în alte domenii ale administrației de stat.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Observator dacă a luat o decizie privind şefia serviciilor secrete.

„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile“, a răspuns şeful statului.

„Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care ţin de nefuncţionarea unor instituţii, chiar de corupţie, de zone de interese“, a menţionat el.

Preşedintele a subliniat că „nu crede că a avea un şef civil e o chestiune aşa de importantă“.

„Ce văd important la servicii este, ca şi în alte părţi ale administraţiei, că e aceeaşi rutină în anumite zone, aceeaşi rutină şi delăsare care nu este în acord cu lumea reală“, a mai spus el.

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