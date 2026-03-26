Ministerul Economiei şi Ministerul Energiei, proiect de OUG pentru intervenția statului în protejarea activelor economice strategice

Ministerul Economiei a elaborat, împreună cu Ministerul Energiei, un proiect de ordonanță de urgență care oferă statului instrumentele concrete pentru a interveni în situații în care capacități economice sau infrastructuri considerate strategice sunt în pericol, a anunțat, joi, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘România a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe situații în care a pierdut capacități economice importante fără să poată interveni la timp. Crizele succesive și anumite cazuri de urgență ne arată că uneori nu sunt protejate suficient infrastructuri și interese strategice. Strict în situații excepționale, statul nu își mai permite să rămână spectator.

Am elaborat, împreună cu Ministerul Energiei, un proiect de ordonanță de urgență care oferă statului instrumentele concrete pentru a interveni în situații în care capacități economice sau infrastructuri considerate strategice sunt în pericol. Este vorba despre un mecanism care permite statului să acționeze punctual și justificat, pentru a preveni pierderi ireversibile în economie.

Concret, această propunere înseamnă câteva lucruri simple. În primul rând, statul poate avea prioritate atunci când active importante sunt scoase la vânzare, astfel încât să nu ajungă în situații care pot afecta interesele economice ale României’, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres.

Sunt propuse soluții prin care pot fi salvate capacități de producție

De asemenea, în cazul unor companii aflate în dificultate, sunt propuse soluții prin care pot fi salvate capacități de producție și evitate situațiile în care acestea sunt pierdute sau degradate în timpul unor proceduri lungi de insolvență.

‘În același timp, sunt prevăzute mecanisme pentru menținerea funcționării unor activități esențiale în perioade de tranziție, astfel încât procese industriale importante să nu fie oprite brusc, cu efecte ireversibile. Toate aceste intervenții sunt strict reglementate, se aplică doar în domenii clar definite și trec prin filtre instituționale riguroase, inclusiv la nivelul CSAT, după caz. Pentru oameni, acest mecanism înseamnă mai multă stabilitate în momente dificile.

Înseamnă locuri de muncă care nu dispar peste noapte atunci când o companie importantă intră în dificultate și comunități locale care nu rămân fără principalul motor economic. În același timp, vorbim despre capacitatea României de a-și păstra funcționale sectoare esențiale, de la energie și industrie până la alte domenii care susțin economia reală și reduc dependențele externe’, a afirmat Irineu Darău.

Intervenția statului nu este una generalizată, ci limitată

El a precizat că intervenția statului nu este una generalizată, ci limitată la mecanisme și situații bine definite, în care există un risc real de pierdere a unor active sau capacități strategice, iar acțiunea se face doar în condiții de piață și cu respectarea regulilor europene.

‘Este un instrument care lipsea până acum și care va permite statului român să acționeze la timp, într-un context în care miza nu mai este doar economică, ci ține de stabilitate și de capacitatea României de a-și proteja interesele strategice’, a mai notat Darău.

