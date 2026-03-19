Trafic de droguri destructurat la Craiova: bărbat arestat preventiv

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au destructurat o activitate de trafic de droguri de risc desfășurată în județul Dolj.

Anchetatorii au stabilit că un bărbat de 34 de ani ar fi procurat, deținut și comercializat canabis, în perioada februarie – martie 2026, la prețuri între 120 și 180 de lei.

Activitatea infracțională a fost documentată ca fiind în formă continuată.

Percheziții și probe ridicate

În urma cercetărilor au fost indisponibilizate cantități de droguri. La percheziția din 18 martie au fost descoperite:

substanțe suspecte

obiecte cu urme de droguri

alte mijloace de probă

Reținut și apoi arestat

Pe 18 martie 2026 procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 de ore, ulterior, Tribunalul Dolj a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile

Bărbatul este cercetat pentru trafic de droguri de risc, în formă continuată.

Polițiștii continuă investigațiile pentru documentarea completă a activității infracționale.

Citește și: (VIDEO) Mehedinți: Accident pe DN 6, la Viaductul Vodița: cinci persoane rănite, traficul blocat