Două teste simple care pot prezice longevitatea femeilor

Un studiu recent publicat în JAMA Network Open arată că două teste extrem de simple pot oferi indicii importante despre longevitatea femeilor în vârstă.

Cercetarea, realizată pe peste 5.000 de femei cu vârste între 63 și 99 de ani, a demonstrat că forța musculară este un predictor major al riscului de deces, chiar și atunci când sunt luați în calcul alți factori precum bolile cronice sau stilul de viață.

Cele două teste care spun multe despre sănătate

Specialiștii au analizat forța musculară folosind două metode ușor de aplicat:

1. Forța de prindere a mâinii

👉 Măsoară cât de puternic poate o persoană să strângă un obiect.

2. Ridicarea de pe scaun fără ajutorul mâinilor

👉 Testează forța picioarelor, echilibrul și mobilitatea.

Rezultatul?

Femeile care au obținut scoruri mai bune la aceste teste au avut un risc semnificativ mai mic de deces în următorii opt ani.

De ce este forța atât de importantă

Potrivit expertei Leana Wen, forța musculară reflectă funcționarea mai multor sisteme din organism:

sistemul muscular

oasele

sistemul nervos

metabolismul

Acestea contribuie la:

mobilitate și echilibru

prevenirea căderilor

independență în viața de zi cu zi

În plus, masa musculară ajută la reglarea glicemiei și protejează împotriva bolilor precum diabetul sau afecțiunile cardiovasculare, potrivit CNN.

Ce se întâmplă dacă pierdem forța

Odată cu înaintarea în vârstă, pierderea masei musculare este naturală, dar poate avea consecințe serioase:

risc crescut de căderi și fracturi

dificultăți în activitățile zilnice

dependență de ajutor extern

risc mai mare de boli cronice

Fără antrenament, adulții pot pierde până la 2–3 kg de masă musculară pe deceniu.

Vestea bună: forța se poate recâștiga

Chiar și la vârste înaintate, musculatura poate fi îmbunătățită.

Specialiștii recomandă:

exerciții cu greutatea corpului (genuflexiuni, ridicări),

utilizarea benzilor elastice sau a greutăților ușoare,

activități zilnice precum mersul pe jos sau urcatul scărilor.

Important: chiar și progrese mici pot avea beneficii majore pentru sănătate.

Concluzia studiului

Forța musculară nu este doar despre fitness, ci despre calitatea și durata vieții.

Cele două teste simple pot deveni indicatori valoroși ai stării de sănătate și pot semnala din timp nevoia de intervenție.

