„Uniți împotriva escrocheriilor” – campanie națională pentru siguranța românilor în mediul online

Poliția Română, DNSC, Asociația Română a Băncilor și Mastercard au lansat campania „Uniți împotriva escrocheriilor”, un proiect amplu dedicat prevenirii fraudelor online și telefonice.

Inițiativa vine într-un context îngrijorător: numărul tentativelor de fraudă aproape s-a dublat în 2025, iar phishingul rămâne cea mai frecventă metodă, în creștere cu peste 70%.

Cine sunt cei mai vizați

Campania acordă o atenție specială persoanelor de peste 60 de ani, considerate mai vulnerabile în fața noilor metode de înșelăciune.

Escrocii profită de:

încrederea în autorități

emoțiile puternice (teamă, urgență)

lipsa familiarității cu tehnologia

Scopul este ca oamenii să recunoască rapid scenariile și să evite capcanele înainte de a deveni victime.

Cele mai frecvente metode de înșelăciune

Platforma oficială a campaniei adună exemple reale de fraude. Printre cele mai întâlnite:

📲 „Telefonul stricat” (WhatsApp)

Un „membru al familiei” cere bani urgent de pe un număr nou.

📞 Vishing – investiții false

Victimele sunt convinse să investească în scheme fictive (ex: energie, acțiuni).

🏦 Metoda BNR / bancă falsă

Escrocii simulează apeluri oficiale și cer transferul banilor într-un „cont sigur”.

💳 „Creditul” cu autorități false

Victima este manipulată să facă un credit și să trimită banii.

🎙️ Vocea clonată cu AI (metoda „Accidentul”)

Escrocii imită vocea unei rude și cer bani urgent.

O soluție simplă: „parola de familie”

Campania promovează un concept eficient și ușor de aplicat stabilirea unei parole între membrii familiei, bazată pe amintiri sau detalii cunoscute doar de cei apropiați.

Aceasta poate face diferența între un apel real și o tentativă de fraudă, mai ales în contextul utilizării inteligenței artificiale.

Educația digitală, cea mai bună protecție

Platforma oficială oferă:

exemple concrete de fraude,

explicații pe înțelesul tuturor,

povești reale ale victimelor,

sfaturi practice de prevenție.

👉 Acces: sigurantaonline.ro/uniti-impotriva-escrocheriilor

Un efort comun pentru siguranță

Autoritățile subliniază că siguranța online este o responsabilitate comună. Prin colaborare între instituții, bănci și cetățeni, fraudele pot fi prevenite mai eficient.

Mesajul central este clar vigilența și informarea sunt cele mai puternice „antivirusuri” în viața reală.

Citește și: (VIDEO) Fabrică de bani falși descoperită în Suceava: 1,2 milioane de euro contrafăcuți, capturați la Sofia