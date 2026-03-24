(VIDEO) Fabrică de bani falși descoperită în Suceava: 1,2 milioane de euro contrafăcuți, capturați la Sofia

O amplă rețea de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă a fost destructurată de Poliția Română și DIICOT, după descoperirea unei adevărate „fabrici de bani” într-o zonă rurală din județul Suceava.

Gruparea era formată din trei români și un cetățean italian, acesta din urmă fiind cunoscut la nivel internațional pentru activități de falsificare.

Cum funcționa „fabrica” de bani falși

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie–noiembrie 2025:

au fost achiziționate sute de kilograme de hârtie specială din străinătate,

liderul grupării a cumpărat echipamente performante pentru tipărire,

într-un imobil aflat în construcție a fost amenajată o imprimerie clandestină.

Italianul avea rolul de „expert”, instruind membrii grupării și facilitând conexiuni externe pentru distribuirea bancnotelor false.

Planul: distribuție internațională, în special în Bulgaria

Anchetatorii spun că rețeaua urmărea să introducă banii falși în circulație, în special în Bulgaria, țară care a adoptat recent moneda euro.

Membrii grupării s-ar fi deplasat în repetate rânduri în această țară pentru a stabili legături infracționale.

Prinși în flagrant cu 1,2 milioane de euro falși

În urma cooperării dintre autoritățile române și bulgare, suspecții au fost prinși în Sofia, în timp ce transportau aproximativ 1.200.000 de euro falși (bancnote de 100 euro).

Alături de bani, a fost descoperită și 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Percheziții și anchetă în desfășurare

În total, au fost efectuate 6 percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar ce vizează:

constituirea unui grup infracțional organizat

falsificare de monedă

punerea în circulație de valori falsificate

Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii rețele și a prejudiciului.

Cazul evidențiază amploarea fenomenului de falsificare și cooperarea internațională a grupărilor infracționale, dar și importanța colaborării între autorități pentru combaterea acestuia.

