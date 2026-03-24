Verdict în SUA: Bill Cosby găsit responsabil într-un proces civil pentru agresiune sexuală

Un juriu civil din statul California a decis că actorul și comediantul Bill Cosby este responsabil pentru drogarea și agresarea sexuală a unei femei în anul 1972, acordând victimei despăgubiri în valoare totală de 19,25 milioane de dolari.
Decizia a fost luată după un proces care a durat aproape două săptămâni, desfășurat în Santa Monica.
Ce au stabilit jurații
Jurații au considerat că acuzațiile formulate de Donna Motsinger sunt întemeiate și au decis acordarea:
- 17,5 milioane de dolari pentru daune suferite în trecut,
- 1,75 milioane de dolari pentru daune viitoare.
Despăgubirile acoperă suferința psihică, trauma emoțională, umilința și pierderea calității vieții.
Potrivit mărturiei, femeia ar fi fost drogată și agresată după ce a consumat băuturi și pastile oferite de Cosby, pierzându-și ulterior cunoștința.
Apărarea contestă verdictul
Avocata lui Cosby, Jennifer Bonjean, a anunțat că echipa de apărare este „dezamăgită” și intenționează să facă apel.
Actorul, în vârstă de 88 de ani, nu a depus mărturie în acest proces.
Context: un caz cu istoric controversat
Verdictul vine la aproape cinci ani după ce Bill Cosby a fost eliberat din închisoare, în urma unei decizii a Curții Supreme din Pennsylvania, care a anulat condamnarea penală din 2018.
De-a lungul anilor, peste 60 de femei au formulat acuzații similare împotriva sa, toate negate de fostul star TV, cândva supranumit „Tatăl Americii”.
Un nou capitol într-un caz simbol pentru #MeToo
Acest verdict civil readuce în atenție unul dintre cele mai mediatizate cazuri din era #MeToo, subliniind diferența dintre răspunderea penală și cea civilă.
Procesul ar putea continua cu o etapă suplimentară, în care jurații ar putea decide acordarea unor daune punitive, potrivit CNN.
Citește și: Mehedinți: Mașină ieșită de pe carosabil la Baia de Aramă: șoferul a refuzat transportul la spital