Verdict în SUA: Bill Cosby găsit responsabil într-un proces civil pentru agresiune sexuală

Un juriu civil din statul California a decis că actorul și comediantul Bill Cosby este responsabil pentru drogarea și agresarea sexuală a unei femei în anul 1972, acordând victimei despăgubiri în valoare totală de 19,25 milioane de dolari.

Decizia a fost luată după un proces care a durat aproape două săptămâni, desfășurat în Santa Monica.

Ce au stabilit jurații

Jurații au considerat că acuzațiile formulate de Donna Motsinger sunt întemeiate și au decis acordarea:

17,5 milioane de dolari pentru daune suferite în trecut,

pentru daune suferite în trecut, 1,75 milioane de dolari pentru daune viitoare.

Despăgubirile acoperă suferința psihică, trauma emoțională, umilința și pierderea calității vieții.

Potrivit mărturiei, femeia ar fi fost drogată și agresată după ce a consumat băuturi și pastile oferite de Cosby, pierzându-și ulterior cunoștința.

Apărarea contestă verdictul

Avocata lui Cosby, Jennifer Bonjean, a anunțat că echipa de apărare este „dezamăgită” și intenționează să facă apel.

Actorul, în vârstă de 88 de ani, nu a depus mărturie în acest proces.

Context: un caz cu istoric controversat

Verdictul vine la aproape cinci ani după ce Bill Cosby a fost eliberat din închisoare, în urma unei decizii a Curții Supreme din Pennsylvania, care a anulat condamnarea penală din 2018.

De-a lungul anilor, peste 60 de femei au formulat acuzații similare împotriva sa, toate negate de fostul star TV, cândva supranumit „Tatăl Americii”.

Un nou capitol într-un caz simbol pentru #MeToo

Acest verdict civil readuce în atenție unul dintre cele mai mediatizate cazuri din era #MeToo, subliniind diferența dintre răspunderea penală și cea civilă.

Procesul ar putea continua cu o etapă suplimentară, în care jurații ar putea decide acordarea unor daune punitive, potrivit CNN.

