Mehedinți: Mașină ieșită de pe carosabil la Baia de Aramă: șoferul a refuzat transportul la spital

16.7 C
Craiova
marți, 24 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
De Mariana BUTNARIU
Intervenție rapidă a pompierilor mehedințeni
Un accident rutier s-a produs în orașul Baia de Aramă, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, din cauze care urmează să fie stabilite.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii mehedințeni, care au mobilizat două echipaje, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

O singură victimă, conștientă

În urma accidentului a rezultat o singură victimă – șoferul autoturismului. Acesta a fost evaluat de echipajul medical sosit la fața locului.

După acordarea primului ajutor, conducătorul auto a refuzat transportul la spital.

Măsuri de siguranță luate la locul intervenției

Pompierii au asigurat, pe lângă intervenția medicală, și măsurile specifice de prevenire a incendiilor, pentru evitarea unor eventuale riscuri suplimentare.

Cercetările vor stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Respectarea regulilor de circulație și adaptarea vitezei la condițiile de drum pot preveni astfel de evenimente.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA