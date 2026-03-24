Mehedinți: Mașină ieșită de pe carosabil la Baia de Aramă: șoferul a refuzat transportul la spital

Un accident rutier s-a produs în orașul Baia de Aramă, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, din cauze care urmează să fie stabilite.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii mehedințeni, care au mobilizat două echipaje, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

O singură victimă, conștientă

În urma accidentului a rezultat o singură victimă – șoferul autoturismului. Acesta a fost evaluat de echipajul medical sosit la fața locului.

După acordarea primului ajutor, conducătorul auto a refuzat transportul la spital.

Măsuri de siguranță luate la locul intervenției

Pompierii au asigurat, pe lângă intervenția medicală, și măsurile specifice de prevenire a incendiilor, pentru evitarea unor eventuale riscuri suplimentare.

Cercetările vor stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Respectarea regulilor de circulație și adaptarea vitezei la condițiile de drum pot preveni astfel de evenimente.

Citește și: Depresia postnatală: boala tăcută care afectează mamele și dezvoltarea copiilor