Depresia postnatală: boala tăcută care afectează mamele și dezvoltarea copiilor

Nașterea unui copil este adesea asociată cu fericirea absolută, însă realitatea medicală arată un alt adevăr: între 10% și 15% dintre mame se confruntă cu depresia postnatală, o afecțiune care poate avea consecințe serioase dacă nu este recunoscută și tratată la timp.

Organizația Salvați Copiii România atrage atenția asupra faptului că sănătatea mintală a mamelor trebuie monitorizată atent, mai ales în contextul în care factori precum nașterea prematură cresc semnificativ vulnerabilitatea emoțională.

Un risc real, mai ales în cazul nașterilor premature

Potrivit studiilor, aproximativ 10% dintre nașteri sunt premature, iar acest context aduce un nivel ridicat de stres și anxietate pentru mamă. Internările prelungite, separarea de copil și incertitudinea evoluției medicale contribuie la apariția depresiei.

Datele arată că:

peste jumătate dintre mamele intervievate au născut prematur

multe dintre ele au fost internate peste două săptămâni

majoritatea au raportat stări de stres, teamă și epuizare emoțională

În plus, doar un procent foarte mic dintre mame beneficiază efectiv de consiliere psihologică în spitale.

Cum afectează depresia copilul

Primele luni de viață sunt esențiale pentru dezvoltarea creierului copilului. În această perioadă, starea emoțională a mamei joacă un rol crucial.

Depresia postnatală poate duce la:

dificultăți de atașament între mamă și copil

întârzieri în dezvoltarea limbajului și a abilităților cognitive

probleme emoționale și comportamentale pe termen lung

Astfel, impactul nu este doar individual, ci afectează întreaga familie.

Diferența dintre „baby blues” și depresia postnatală

Este important ca părinții să facă diferența între stările normale de după naștere și o problemă reală.

Baby blues:

afectează până la 80% dintre mame

dispare în maximum două săptămâni

Depresia postnatală:

persistă și se agravează

include simptome precum: lipsa bucuriei dificultăți de conectare cu bebelușul insomnii severe gânduri negative sau intruzive



Aceasta poate apărea chiar și la câteva luni după naștere, nu doar imediat postpartum.

De ce este vital sprijinul psihologic

Specialiștii subliniază că depresia postnatală nu este o slăbiciune, ci o afecțiune medicală care necesită tratament.

Recomandările includ:

evaluări psihologice periodice (3, 6 și 12 luni)

implicarea familiei în susținerea mamei

acces la consiliere și grupuri de suport

integrarea psihologilor în maternități

În prezent, aceste servicii nu sunt obligatorii în toate unitățile medicale, ceea ce limitează accesul mamelor la ajutor.

Un apel pentru schimbare

Specialiștii cer introducerea obligatorie a suportului psihologic în maternități și dezvoltarea unor programe integrate pentru părinții de prematuri.

În paralel, organizațiile implicate în sănătatea materno-infantilă susțin investițiile în sistemul medical și accesul egal la servicii, mai ales în zonele vulnerabile.

Citește și: Tuberculoza nu a dispărut: de ce depistarea timpurie poate salva vieți