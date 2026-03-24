Tuberculoza nu a dispărut: de ce depistarea timpurie poate salva vieți

Ziua Mondială de Luptă Împotriva tuberculozei readuce în atenție una dintre cele mai vechi, dar încă periculoase boli infecțioase. Deși medicina a evoluat considerabil, tuberculoza continuă să afecteze milioane de oameni, inclusiv în România, unde incidența rămâne cea mai ridicată din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, Organizația Mondială a Sănătății, alături de autoritățile române și parteneri internaționali, a lansat o amplă campanie de informare, sub mesajul clar: „Tuberculoza se poate vindeca!”.

De ce este tuberculoza încă un pericol?

Tuberculoza este o boală transmisibilă care afectează în principal plămânii și se răspândește prin aer, de la o persoană infectată la alta. Simptomele pot fi ușor ignorate la început:

tuse persistentă,

febră și transpirații nocturne,

scădere în greutate,

oboseală accentuată.

Problema majoră este că multe persoane ajung târziu la medic, când boala este deja avansată și contagioasă.

România: progrese, dar și provocări

Deși incidența tuberculozei a scăzut cu peste 70% în ultimele două decenii, România rămâne în continuare printre țările cu cele mai multe cazuri din Europa.

Specialiștii atrag atenția că lupta nu este câștigată încă. Este nevoie de:

investiții constante în sistemul de sănătate,

acces mai rapid la diagnostic,

informarea corectă a populației.

Prevenția începe devreme: rolul vaccinării și al screeningului

Un element esențial în combaterea tuberculozei este prevenția.

🔹 Vaccinul BCG, administrat la naștere, protejează copiii împotriva formelor grave.

🔹 Screeningul ajută la identificarea timpurie a cazurilor.

🔹 Educația pentru sănătate reduce riscul de răspândire.

Medicii subliniază că diagnosticul precoce poate face diferența între vindecare și complicații grave.

tbcinfo.ro – informație corectă, la un click distanță

Un pilon central al campaniei este platforma tbcinfo.ro, unde pacienții și familiile lor pot găsi informații clare și verificate despre:

simptome și transmitere,

metode de diagnostic,

tratament și recuperare.

Platforma este disponibilă în mai multe limbi, pentru a ajunge la cât mai multe comunități.

Un mesaj clar: se poate vindeca

Campania din acest an transmite un mesaj optimist, dar realist: tuberculoza nu este o condamnare. Cu tratament corect și început la timp, boala poate fi vindecată complet. Cu informare și prevenție, poate fi stopată răspândirea.

Simbolic, Arcul de Triumf va fi iluminat în roșu, în semn de solidaritate cu persoanele afectate.

Citește și: Lansare de carte la Craiova: „Drumeție fără de sfârșit”, o invitație la introspecție și aventură