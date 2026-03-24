Lansare de carte la Craiova: „Drumeție fără de sfârșit”, o invitație la introspecție și aventură

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman invită publicul craiovean joi, 26 martie, de la ora 17:00, la lansarea volumului „Drumeție fără de sfârșit”, semnat de autoarea Luminița Bufanu.

Evenimentul va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu” și promite o întâlnire specială dedicată pasionaților de literatură, călătorii și dezvoltare personală.

Invitați și dialoguri despre carte

Alături de autoare vor fi prezenți:

Mircea Pospai – scriitor și jurnalist,

Luciana Troaca – psiholog și psihoterapeut,

Mihaela Roșianu – medic și specialist wellness.

Evenimentul va fi moderat de Andrada Cojocaru, președinte al filialei „Tudor Arghezi” din cadrul Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

O carte despre călătorie, emoții și autocunoaștere

Volumul „Drumeție fără de sfârșit” este inspirat din experiența autoarei pe Via Transilvanica, unde a parcurs aproximativ 1000 de kilometri.

Cartea surprinde:

✔️ pregătirea fizică și emoțională pentru drumeție

✔️ experiențele trăite pe traseu

✔️ întâlnirile cu oameni și locuri

✔️ reflecțiile interioare și transformările personale

✔️ informații utile pentru cei care vor să parcurgă traseul.

Potrivit invitaților, volumul îmbină stilul jurnalului de călătorie cu introspecția profundă, oferind o lectură captivantă și autentică, care poate inspira cititorii să descopere România la pas.

Citește și: Lansare de carte-eveniment la Craiova: povestea unei artiste uitate, readusă în lumină