Lansare de carte la Craiova: „Drumeție fără de sfârșit”, o invitație la introspecție și aventură

De Mariana BUTNARIU
Luminița Bufanu își prezintă volumul inspirat din experiența Via Transilvanica
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman invită publicul craiovean joi, 26 martie, de la ora 17:00, la lansarea volumului „Drumeție fără de sfârșit”, semnat de autoarea Luminița Bufanu.

Evenimentul va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu” și promite o întâlnire specială dedicată pasionaților de literatură, călătorii și dezvoltare personală.

Invitați și dialoguri despre carte

Alături de autoare vor fi prezenți:

  • Mircea Pospai – scriitor și jurnalist,
  • Luciana Troaca – psiholog și psihoterapeut,
  • Mihaela Roșianu – medic și specialist wellness.

Evenimentul va fi moderat de Andrada Cojocaru, președinte al filialei „Tudor Arghezi” din cadrul Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

O carte despre călătorie, emoții și autocunoaștere

Volumul „Drumeție fără de sfârșit” este inspirat din experiența autoarei pe Via Transilvanica, unde a parcurs aproximativ 1000 de kilometri.

Cartea surprinde:
✔️ pregătirea fizică și emoțională pentru drumeție
✔️ experiențele trăite pe traseu
✔️ întâlnirile cu oameni și locuri
✔️ reflecțiile interioare și transformările personale
✔️ informații utile pentru cei care vor să parcurgă traseul.

Potrivit invitaților, volumul îmbină stilul jurnalului de călătorie cu introspecția profundă, oferind o lectură captivantă și autentică, care poate inspira cititorii să descopere România la pas.

Citește și: Lansare de carte-eveniment la Craiova: povestea unei artiste uitate, readusă în lumină

