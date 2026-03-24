Lansare de carte la Craiova: „Drumeție fără de sfârșit”, o invitație la introspecție și aventură

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman invită publicul craiovean joi, 26 martie, de la ora 17:00, la lansarea volumului „Drumeție fără de sfârșit”, semnat de autoarea Luminița Bufanu.
Evenimentul va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu” și promite o întâlnire specială dedicată pasionaților de literatură, călătorii și dezvoltare personală.
Invitați și dialoguri despre carte
Alături de autoare vor fi prezenți:
- Mircea Pospai – scriitor și jurnalist,
- Luciana Troaca – psiholog și psihoterapeut,
- Mihaela Roșianu – medic și specialist wellness.
Evenimentul va fi moderat de Andrada Cojocaru, președinte al filialei „Tudor Arghezi” din cadrul Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
O carte despre călătorie, emoții și autocunoaștere
Volumul „Drumeție fără de sfârșit” este inspirat din experiența autoarei pe Via Transilvanica, unde a parcurs aproximativ 1000 de kilometri.
Cartea surprinde:
✔️ pregătirea fizică și emoțională pentru drumeție
✔️ experiențele trăite pe traseu
✔️ întâlnirile cu oameni și locuri
✔️ reflecțiile interioare și transformările personale
✔️ informații utile pentru cei care vor să parcurgă traseul.
Potrivit invitaților, volumul îmbină stilul jurnalului de călătorie cu introspecția profundă, oferind o lectură captivantă și autentică, care poate inspira cititorii să descopere România la pas.
