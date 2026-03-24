Lansare de carte-eveniment la Craiova: povestea unei artiste uitate, readusă în lumină

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește joi, 26 martie, de la ora 16:00, lansarea volumului „Aurelia Kitzu (Chițu) Arimondi (1866–1941). De pe marile scene ale lumii, la Catedra de Canto de la Chicago Musical College. Fragmente de arheologie muzicală”, semnat de Nicoleta Presură Călina.

Cartea a apărut recent la Editura Vasiliana și aduce în prim-plan destinul unei artiste lirice de origine craioveană, cu o carieră internațională remarcabilă.

Un omagiu cultural în Anul România-Italia

Evenimentul face parte din manifestările dedicate Anului Cultural România–Italia și marchează 160 de ani de la nașterea Aureliei Kitzu Arimondi, personalitate importantă a liricii românești.

Volumul propune o incursiune în viața și cariera artistei, de la marile scene ale lumii până la activitatea didactică desfășurată la Chicago Musical College.

Invitați și dialoguri culturale

La eveniment vor participa:

Oana Duță – prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova

Lucian Dindirică – președintele Consiliului Științific al muzeului

Ivona Stănculeasa – Opera Română Craiova

Moderatorul întâlnirii va fi Carmen-Theodora Făgețeanu, reprezentantă a Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova.

O recuperare importantă pentru memoria culturală

Cartea semnată de Nicoleta Presură Călina se înscrie în demersurile de recuperare a patrimoniului muzical românesc, readucând în atenție o artistă care a contribuit la afirmarea școlii lirice românești pe plan internațional.

Evenimentul promite o întâlnire valoroasă pentru iubitorii de muzică, istorie și cultură.

