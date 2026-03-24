Craiova devine capitala Francofoniei: „Foire de la Francophonie” revine cu o nouă ediție spectaculoasă

Comunitatea educațională din Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai colorate și dinamice evenimente culturale ale primăverii. Pe 31 martie, în intervalul 14:30 – 20:00, va avea loc „Foire de la Francophonie” – ediția a IV-a, în Piața „Mihai Viteazul”.

Evenimentul este organizat de Liceul Voltaire Craiova, cu sprijinul Primăria Municipiului Craiova, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Institutul Francez din România și Alliance Française de Craiova.

Un eveniment unic în România

Manifestarea aduce împreună 40 de unități de învățământ și sute de elevi, profesori și membri ai comunității, într-un proiect care promovează nu doar limba franceză, ci și valori precum diversitatea culturală, solidaritatea și cooperarea internațională.

Deschiderea oficială este programată la ora 15:00, fiind precedată de o paradă a costumelor francofone, la care participă 30 de școli din județ, cu plecare de pe esplanada Teatrul Național Marin Sorescu.

Activități pentru toate vârstele

Vizitatorii vor avea parte de un program variat, care transformă centrul orașului într-un adevărat festival al culturii francofone:

🎨 Expoziții de artă realizate de elevi,

🖌️ Ateliere creative (pictură, fotografie, bricolaj),

🎤 Spectacole artistice în limba franceză,

💃 Flashmob francofon,

👗 Parada costumelor inspirate din spațiul francofon,

🧠 Concursuri interactive de cultură generală (Kahoot).

Fiecare școală participantă va avea propriul stand, unde își va prezenta proiectele și activitățile.

Invitați speciali și impact educațional

Evenimentul va beneficia de prezența unor invitați de marcă, precum:

Ali Mouhoub, reprezentant al Ambasadei Franței,

Dr. David J.-L. Bongard, reprezentant al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Foire de la Francophonie” își propune să stimuleze interesul pentru studiul limbilor străine și să ofere elevilor oportunități de exprimare artistică și culturală într-un cadru deschis și interactiv.

