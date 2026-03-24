14.4 C
Craiova
marți, 24 martie, 2026
Știri de ultima oră / Local / Dolj / (VIDEO) Prins de două ori beat la volan în aceeași seară, în Craiova

De Mariana BUTNARIU

Un bărbat de 38 de ani din Craiova a fost reținut de polițiști după ce a fost prins de două ori în aceeași seară conducând sub influența alcoolului, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 21 martie, când polițiștii din cadrul Secției 5 l-au oprit pe bărbat pe strada Pașcani.

La primul control, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La doar câteva ore distanță, în jurul orei 23:00, acesta a fost depistat din nou la volan, pe strada Dâmbovița. De această dată, alcoolemia era de 0,47 mg/l, iar polițiștii au constatat că bărbatul avea permisul de conducere suspendat.

Condus la spital și reținut

După cele două depistări, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei exacte.

În urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Citește și: Trei zile pentru curățenie generală: deșeurile voluminoase și electronice, colectate gratuit la Râmnicu Vâlcea

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

