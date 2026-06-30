Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să se întâlnească până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să se întâlnească „săptămânal” până când ajung la o înțelegere pentru instalarea unui nou guvern. Șeful statului a declarat marți, la finalul întâlnirii cu ambasadorii statelor UE, că își dorește un guvern cu puteri depline, dar responsabilitatea este acum la partide, după ce el a făcut două nominalizări de premier. Nicușor Dan a adăugat că el nu are nicio condiție pentru partide și nu le impune să încheie un acord, ci doar să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlamentul României.

Nicușor Dan a spus explicit marți că nu mai mai are „nicio condiție” în ce privește sprijinul pentru noul guvern. Să existe o majoritate de 233 de parlamentari. Practic, el răspunde, indirect, dar clar, condiției lui George Simion, care a solicitat ca președintele să arate cumva că „voturile AUR din Parlament nu sunt voturile unor paria”. Și președintele a arătat: pentru prima oară, nu mai face nicio diferență între voturile de susținere pentru viitorul guvern, indiferent dacă vin de la AUR sau din altă parte.

În fața blocajului politic, președintele a renunțat la pretențiile formării unui guvern care să treacă fără voturile AUR, se înțelege clar din declarațiile făcute marți de președintele Nicușor Dan, concordante cu informațiile din partidele care negociază majoritatea.

Guvernul Bolojan rămâne în funcție datorită vacanței parlamentare

Timpul pentru rezolvarea crizei politice prin instalarea unui guvern cu puteri depline până la finalul sesiunii parlamentare s-a scurs. De miercuri, parlamentarii intră în vacanță și, odată cu ei, și criza politică.

În lipsa unui guvern care să treacă de votul din Parlament, guvernul demis al lui Ilie Bolojan rămâne cu puteri limitate la Palatul Victoria. În partidele politice este luată în calcul chiar varianta ca Ilie Bolojan să reziste interimar până în toamnă. În acest moment, ambele propuneri din tabăra proeuropeană nu adună majoritatea parlamentară necesară.

Pentru un guvern Grideanu, care ar fi votat de PSD, o parte dintre minorități, UPR, Neafiliați și Grupul PACE, s-a strânge în jur de 190 de voturi. La acestea s-ar putea adăuga voturi ale parlamentarilor PNL disidenți (16) și eventual voturi din tabăra SOS România, însă tot ar fi cel mult 218-220 de voturi. Dacă de partea PSD ar vota UDMR, atunci majoritatea ar putea fi obținută la limită.

Siegfried Mureșan ar strânge voturile PNL, USR, UDMR, minorităților și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați, adică în jur de 180-190 de voturi, departe de cele 233 de voturi neceare. Dacă Mureșan nu ar fi votat de cei 16 parlamentari PNL disidenți, numărul de voturi adunate ar fi și mai mic.

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