Trei zile pentru curățenie generală: deșeurile voluminoase și electronice, colectate gratuit la Râmnicu Vâlcea

Locuitorii din Râmnicu Vâlcea au ocazia să scape gratuit de deșeurile voluminoase și de echipamentele electrice și electronice vechi sau defecte, în cadrul unei campanii organizate în perioada 27 – 29 martie 2026.

Acțiunea este derulată de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Vâlcea și operatorii de salubritate.

Programul punctelor de colectare

Vineri, 27 martie (08:00 – 14:00):

str. Crișan nr. 16 – coloana auto D.A.D.P.

Intrarea Cecilia Cuțescu Stork, Bl. 77

Parcare maternitate – str. Remus Bellu

str. Emil Avrămescu (lângă Piețe Prest S.A.)

Sâmbătă, 28 martie:

str. Radu de la Afumați, Bl. 51B

str. Rapsodiei, Bl. 16

Aleea Mioriței, Bl. N3

str. Gib Mihăescu, Bl. S3

Duminică, 29 martie:

Complex Comercial Hermes, Bl. B3

str. Nicolae Iorga, Bl. PT5

Aleea Bradului, Bl. C1, C2

Intrarea Florilor, Bl. S31

Ce deșeuri pot fi predate

✔️ Mobilier vechi (dulapuri, canapele, saltele)

✔️ Electrocasnice defecte (frigidere, televizoare, mașini de spălat)

✔️ Alte obiecte voluminoase

Important pentru cetățeni

Dacă există deșeuri depozitate în alte zone decât cele stabilite, cetățenii sau administratorii de bloc pot anunța dispeceratul Brantner Environment S.R.L. la numărul 0250.995, în intervalul 08:00 – 14:00.

Colectarea este gratuită, iar autoritățile încurajează implicarea cetățenilor pentru un oraș mai curat.

