(VIDEO) Șofer fără permis și extrem de băut, arestat la Segarcea

Un bărbat de 36 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului, pe o stradă din Segarcea.
Polițiștii din cadrul Poliția orașului Segarcea l-au oprit în dimineața zilei de 22 martie 2026, în timp ce conducea un autoturism pe strada Deleni.
În urma verificărilor s-a constatat că avea dreptul de a conduce anulat și a fost testat cu aparatul etilotest.
Alcoolemie extrem de ridicată
Rezultatele au arătat valori alarmante:
- 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat,
- 3,02 g/l alcool pur în sânge, conform analizelor de laborator.
Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.
Reținut și apoi arestat preventiv
După administrarea probatoriului:
- suspectul a fost reținut pentru 24 de ore,
- ulterior, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.
Bărbatul este cercetat pentru:
- conducerea unui vehicul fără permis
- conducerea sub influența alcoolului
