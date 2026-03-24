(VIDEO) Șofer fără permis și extrem de băut, arestat la Segarcea

Un bărbat de 36 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului, pe o stradă din Segarcea.

Polițiștii din cadrul Poliția orașului Segarcea l-au oprit în dimineața zilei de 22 martie 2026, în timp ce conducea un autoturism pe strada Deleni.

În urma verificărilor s-a constatat că avea dreptul de a conduce anulat și a fost testat cu aparatul etilotest.

Alcoolemie extrem de ridicată

Rezultatele au arătat valori alarmante:

1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat,

3,02 g/l alcool pur în sânge, conform analizelor de laborator.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Reținut și apoi arestat preventiv

După administrarea probatoriului:

suspectul a fost reținut pentru 24 de ore,

ulterior, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Bărbatul este cercetat pentru:

conducerea unui vehicul fără permis

conducerea sub influența alcoolului

