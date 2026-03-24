marți, 24 martie, 2026
(VIDEO) Șofer fără permis și extrem de băut, arestat la Segarcea

(VIDEO) Șofer fără permis și extrem de băut, arestat la Segarcea

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

Un bărbat de 36 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului, pe o stradă din Segarcea.

Polițiștii din cadrul Poliția orașului Segarcea l-au oprit în dimineața zilei de 22 martie 2026, în timp ce conducea un autoturism pe strada Deleni.

În urma verificărilor s-a constatat că avea dreptul de a conduce anulat și a fost testat cu aparatul etilotest.

Alcoolemie extrem de ridicată

Rezultatele au arătat valori alarmante:

  • 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat,
  • 3,02 g/l alcool pur în sânge, conform analizelor de laborator.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Reținut și apoi arestat preventiv

După administrarea probatoriului:

  • suspectul a fost reținut pentru 24 de ore,
  • ulterior, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Bărbatul este cercetat pentru:

  • conducerea unui vehicul fără permis
  • conducerea sub influența alcoolului

Citește și: (VIDEO) Tragedie în Columbia: zeci de morți după prăbușirea unui avion militar

APCE: Transelectrica a încasat doi ani la rând 46...

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (A.P.C.E.) atrage atenția...
In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

