(VIDEO) Tragedie în Columbia: zeci de morți după prăbușirea unui avion militar

Un grav accident aviatic a avut loc în sudul Columbiei, unde un avion militar de transport s-a prăbușit la decolare, provocând moartea a cel puțin 64 de persoane și rănirea altor zeci.

Aeronava, un Lockheed C-130 Hercules, s-a prăbușit în apropiere de orașul Puerto Leguízamo, la mai puțin de trei kilometri de aeroport.

Potrivit autorităților:

avionul s-a dezintegrat la impact

epava a fost cuprinsă de flăcări

un nor dens de fum a fost vizibil de la distanță

Militari și polițiști la bord

La bordul aeronavei se aflau:

112 militari columbieni

2 ofițeri de poliție

11 membri ai echipajului

Mai mulți supraviețuitori au fost transportați la spitale din zonă, iar unii răniți grav au fost transferați în Bogotá pentru tratament.

Cauza accidentului, încă necunoscută

Ministrul Apărării, Pedro Sánchez, a declarat că:

nu există indicii privind un atac

aeronava era în stare de funcționare

echipajul era calificat

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Președintele Gustavo Petro a transmis că accidentul „nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, criticând lipsa de modernizare a echipamentelor militare.

Un model vechi, dar folosit pe scară largă

Modelul C-130H Hercules:

este utilizat de decenii în misiuni militare

poate opera în condiții dificile

a intrat în serviciu încă din 1965

Avionul implicat fusese donat Columbiei de SUA în 2020, potrivit CNN.

