Descinderi în toată țara într-un dosar de evaziune: măști și dezinfectanți vânduți la suprapreț

O amplă operațiune a polițiștilor a avut loc în mai multe județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri, care vizează tranzacții de peste 30 de milioane de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Călărași, au pus în aplicare: 32 de mandate de percheziție domiciliară în:

București,

Călărași,

Ilfov,

Gorj,

Dolj,

Vaslui,

Mureș,

Botoșani,

Constanța.

La acțiuni au participat și luptători SAS, jandarmi și inspectori antifraudă.

Produse medicale vândute la prețuri uriașe

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit fictiv de tranzacții pentru a crește artificial prețurile:

peste 2,8 milioane de măști de protecție

peste 110 tone de dezinfectanți

Acestea ar fi fost vândute la prețuri de peste 10 ori mai mari decât cele reale.

Cum funcționa schema

Potrivit anchetatorilor, mecanismul implica:

firme intermediare care preluau obligațiile fiscale fără a le plăti,

intrarea rapidă în insolvență sau transferul firmelor către persoane fără resurse,

înregistrarea de cheltuieli fictive,

simularea unor livrări intracomunitare pentru evitarea taxelor.

Scopul: evitarea plății TVA și obținerea ilegală de rambursări.

Banii, retrași în numerar

O mare parte din sumele obținute ar fi fost:

scoase rapid din conturi,

retrase de la bancomate,

folosite în afara circuitului fiscal legal.

Zeci de persoane vizate

În acest dosar:

sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice ,

, au fost puse în aplicare 14 mandate de aducere ,

, prejudiciul estimat este de aproximativ 4 milioane de lei.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga amploare a rețelei și responsabilitățile penale ale celor implicați.

Citește și: Explozie la o rafinărie din Texas