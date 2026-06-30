George Simion: Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan!

George Simion, președintele AUR, a declarat marți că „începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR”.

El și-a însoțit declarația pe facebook cu o fotografie în care apar mai mulți lideri centrali și locali ai AUR, precum și parlamentari.

Simion anunțase în urmă cu o lună că a început strângerea de semnături pentru suspendarea șefului statului.

Pentru a demara în Parlament acțiunea de suspendare a președintelui e nevoie de o treime din numărul total al senatorilor și deputaților, număr pe care AUR nu îl are. Așadar, ar fi nevoie ca și parlamentari din alte facțiuni să semneze.

Dacă se va ajunge la vot în Parlament, e nevoie de jumătate plus unul din numărul total al parlamentarilor, adică 233, pentru a-l suspenda pe președinte.

Ulterior va fi organizat un referendum la care e nevoie ca majoritatea votanților prezenți să se pronunțe pentru demitere. Pentru validarea referendumului e nevoie ca minimum 30% din totalul votanților să își exercite votul.

Citeşte şi: Nicușor Dan: Posibilitatea organizării de alegeri anticipate există