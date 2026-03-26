Radu Drăguşin, conştient de importanţa meciului cu Turcia: „Detaliile vor face diferența!“

Echipa națională a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Fundașul Radu Drăgușin a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că România trebuie să demonstreze că merită să se califice la Cupa Mondială în barajul cu Turcia, care va fi decis de detalii și nu de valoarea celor două formații.

„Îl vedem ca pe un meci decisiv, cu siguranță. Un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial și asta vom arăta pe teren. Bineînțeles că noi credem în calificare, dacă nu am fi crezut nu mai eram aici. Atmosfera este bună la echipă, este pozitivă, încrezătoare, dar nu este de ajuns. Am pregătit foarte bine acest meci și detaliile vor face diferența suntem pregătiți pentru mâine și trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondiale“, a declarat Drăgușin.

Jucătorii români, pregătiţi de un mediu ostil pe stadionul din Beşiktaş

Jucătorul lui Tottenham spune că România este pregătită să înfrunte ostilitatea publicului de pe stadionul echipei Beșiktaș, din Istanbul.

„Cu siguranță publicul va fi foarte ‘cald’. Am jucat și cu echipa de club în Turcia. Aici ne așteptăm la un mediu ostil, dar nu este nimic să nu putem trece peste și să ne aplicăm planul mâine. Contează foarte mult suportul pe care îl avem de la fani, chiar dacă nu jucăm acasă. Ne fac să ne simțim ca și cum am fi acasă. Și noi îi simțim mereu de pe teren, simțim când că ne împing de la spate când, cântă pentru și noi credem că împreună putem realiza lucruri importante“, a adăugat acesta.

