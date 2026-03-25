Atac fără precedent: Rusia lovește Ucraina cu aproape 1.000 de drone în 24 de ore

Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucraina din ultimii ani, folosind 948 de drone într-un interval de 24 de ore, potrivit autorităților ucrainene.

Oficialii spun că este unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul invaziei din 2022, vizând orașe din întreaga țară, inclusiv zone care până acum erau considerate relativ sigure.

Orașe lovite, victime și distrugeri

Atacurile au afectat mai multe regiuni:

În Liov, o clădire rezidențială și celebra mănăstire Bernardine (parte din patrimoniul UNESCO) au fost avariate,

În Ivano-Frankivsk, o maternitate a fost lovită,

Ternopil și Vinița au fost, de asemenea, ținte directe.

Bilanț provizoriu:

cel puțin 3 morți și zeci de răniți în atacurile din timpul zilei,

alte 5 persoane ucise în bombardamentele nocturne.

Atacuri în valuri: zi și noapte

Forțele Aeriene ucrainene au precizat că:

556 de drone au fost lansate doar într-un interval de câteva ore,

anterior, Rusia lansase 392 de drone și 34 de rachete în timpul nopții,

multe drone au intrat în spațiul aerian „în coloane”, semn al unui atac coordonat.

Deși sistemele de apărare au interceptat o mare parte dintre ele, au existat numeroase lovituri directe.

Reacția Kievului

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că amploarea atacurilor arată clar că:

„Rusia nu are nicio intenție reală de a pune capăt acestui război.”

La rândul său, prima doamnă Olena Zelenska a transmis că suferința Ucrainei nu trebuie ignorată în contextul altor crize globale.

Vestul Ucrainei, tot mai expus

Deși regiunile vestice au fost până acum mai puțin afectate decât estul țării, acest val de atacuri arată o extindere a razei bombardamentelor, inclusiv asupra unor zone istorice și civile.

Războiul continuă fără perspectivă clară de pace

Invazia lansată de Rusia în februarie 2022 continuă, iar negocierile de pace – inclusiv cele mediate de SUA – sunt în impas.

În paralel, și Rusia a raportat victime după un atac ucrainean cu dronă în regiunea Kursk, potrivit BBC.

Citește și: Petrol la 150 de dolari: avertisment dur privind o posibilă recesiune globală