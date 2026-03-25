Petrol la 150 de dolari: avertisment dur privind o posibilă recesiune globală

Unul dintre cei mai influenți lideri din finanțele globale, Larry Fink, avertizează că o creștere masivă a prețului petrolului ar putea declanșa o criză economică globală.
Într-un interviu acordat pentru BBC, șeful gigantului financiar BlackRock a explicat că un preț de 150 de dolari pe baril ar putea duce la o recesiune severă și rapidă.
Două scenarii pentru economia globală
Potrivit lui Fink, evoluția depinde direct de situația geopolitică din Orientul Mijlociu și de rolul Iran:
🔹 Scenariul optimist:
- tensiunile se reduc,
- Iranul este reintegrat economic,
- prețul petrolului scade.
🔹 Scenariul negativ:
- conflictul persistă,
- petrolul rămâne peste 100 $/baril, chiar spre 150 $,
- economia globală intră în recesiune.
„Ar putea fi ani cu petrol extrem de scump, cu implicații profunde asupra economiei”, a subliniat Fink.
De ce contează atât de mult prețul petrolului
Creșterea costurilor energiei afectează în lanț întreaga economie:
- crește prețul transportului și al producției,
- se scumpesc alimentele și bunurile de bază,
- companiile își reduc activitatea,
- consumatorii cheltuie mai puțin.
Rezultatul: încetinire economică și risc de recesiune globală.
Energie ieftină = economie stabilă
Fink atrage atenția că statele trebuie să fie pragmatice și să folosească toate sursele de energie disponibile, pentru a evita șocuri economice.
„Energia accesibilă este esențială pentru creșterea nivelului de trai și pentru stabilitatea economică”, a punctat acesta.
Inteligența artificială nu este „bulă”
În același interviu, șeful BlackRock a respins ideea că inteligența artificială ar fi o bulă speculativă, însă a atras atenția asupra unui dezechilibru:
- prea mulți tineri aleg studii universitare,
- prea puțini urmează formare tehnică.
