Petrol la 150 de dolari: avertisment dur privind o posibilă recesiune globală

Unul dintre cei mai influenți lideri din finanțele globale, Larry Fink, avertizează că o creștere masivă a prețului petrolului ar putea declanșa o criză economică globală.

Într-un interviu acordat pentru BBC, șeful gigantului financiar BlackRock a explicat că un preț de 150 de dolari pe baril ar putea duce la o recesiune severă și rapidă.

Două scenarii pentru economia globală

Potrivit lui Fink, evoluția depinde direct de situația geopolitică din Orientul Mijlociu și de rolul Iran:

🔹 Scenariul optimist:

tensiunile se reduc,

Iranul este reintegrat economic,

prețul petrolului scade.

🔹 Scenariul negativ:

conflictul persistă,

petrolul rămâne peste 100 $/baril, chiar spre 150 $,

economia globală intră în recesiune.

„Ar putea fi ani cu petrol extrem de scump, cu implicații profunde asupra economiei”, a subliniat Fink.

De ce contează atât de mult prețul petrolului

Creșterea costurilor energiei afectează în lanț întreaga economie:

crește prețul transportului și al producției,

se scumpesc alimentele și bunurile de bază,

companiile își reduc activitatea,

consumatorii cheltuie mai puțin.

Rezultatul: încetinire economică și risc de recesiune globală.

Energie ieftină = economie stabilă

Fink atrage atenția că statele trebuie să fie pragmatice și să folosească toate sursele de energie disponibile, pentru a evita șocuri economice.

„Energia accesibilă este esențială pentru creșterea nivelului de trai și pentru stabilitatea economică”, a punctat acesta.

Inteligența artificială nu este „bulă”

În același interviu, șeful BlackRock a respins ideea că inteligența artificială ar fi o bulă speculativă, însă a atras atenția asupra unui dezechilibru:

prea mulți tineri aleg studii universitare,

prea puțini urmează formare tehnică.

