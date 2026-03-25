„BOMBĂ” sub Târgul de Crăciun din Craiova: Licitația de 139 milioane lei pentru iluminatul public, blocată la CNSC

Craiova, orașul care s-a bătut an de an pentru podiumul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, se află în fața unui blocaj administrativ de proporții. Licitația pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, un proiect mamut evaluat la o valoare maximă de aproape 140 de milioane de lei pe o perioadă de cinci ani, a fost „aruncată în aer” la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Operatorul Flash Lighting Services acuză Primăria Craiova de practici nelegale și solicită anularea documentației, invocând faptul că autoritatea locală forțează firmele să livreze echipamente și servicii „cadou”, sub amenințarea descalificării. De precizat că Flash LIghting este firma cu care Primăria Craiova a colaborat până acum pentru iluminarea orasului, iar licitația este, momentan, suspendată.

Miza financiară: Între 99 și 139 de milioane de lei. Unde merg banii craiovenilor?

Procedura lansată de Primăria Craiova nu este doar una de întreținere a becurilor arse de pe stâlpi, ci un contract complex de servicii de prestări care vizează întreaga infrastructură energetică și estetică a municipiului. Conform descrierii succinte a contractului, obiectul acestuia constă în delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Craiova, acoperind o gamă vastă de activități: întreținere, mentenanță, montare-demontare instalații de iluminat festiv, telegestiune, modernizare, extindere și realizarea iluminatului arhitectural al clădirilor, monumentelor și obiectivelor naturale de interes turistic.

Valoarea estimată a acestui contract este cuprinsă între 99.206.661,89 și 138.889.326,64 lei (exclusiv TVA) pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă doi ani. Defalcat pe capitole bugetare contractul este împărtit astfel:

53.405.704,49 lei (fără TVA) – Destinați strict serviciilor pentru întreținerea sistemului de iluminat public și de montare-demontare a instalațiilor de iluminat festiv;

19.862.844,71 lei (fără TVA) – Fonduri alocate pentru modernizarea sistemului de iluminat public;

20.433.363,20 lei (fără TVA) – Buget pentru extinderea rețelelor de iluminat public;

4.827.888,05 lei (fără TVA) – Suma rezervată pentru iluminatul arhitectural al orașului;

676.861,44 lei (fără TVA) – Servicii de proiectare, incluzând elaborarea documentației tehnice aferente (DTAC, PT, DDE, documentație pentru obținere avize, etc.);

39.682.664,75 lei (fără TVA) – Reprezintă valoarea posibilității de prelungire a duratei contractului cu încă 2 ani (24 luni).

Deși cifrele par acoperitoare, operatorul economic Flash Lighting Services susține că în spatele acestor milioane se ascund costuri uriașe pe care Primăria refuză să le deconteze legal.

Scandalul „Gratuităților”: Poate un contract public să fie „cadou”?

Argumentul central al contestației depuse de Flash Lighting Services vizează o anomalie juridică: obligarea ofertantului de a presta activități cu titlu gratuit. În timp ce legislația românească definește achiziția publică drept un contract cu titlu oneros (unde fiecare serviciu se plătește), Primăria Craiova ar fi inserat în Caietul de Sarcini clauze prin care operatorul devine, practic, sponsorul orașului.

Cea mai flagrantă prevedere semnalată se referă la iluminatul festiv. „Operatorul va aproviziona pe cheltuiala proprie instalațiile/ornamentele de iluminat festiv, conform variantei alese de autoritatea publică, iar autoritatea contractantă va achita doar contravaloarea lucrărilor de montare, demontare, branșare-debranșare, supravegherea ornamentelor de iluminat festiv.”

Contestatorul taxează dur această abordare: „Cu alte cuvinte, echipamentele sunt achiziționate de operator pe cheltuiala sa, dar nu sunt refacturate autorității, aceasta neachitând nici măcar o taxă de închiriere sau folosință a acestora. Cu toate acestea, autoritatea își rezervă dreptul de a stabili/alege numărul de instalații, tipul și modelul.”

Această situație creează un paradox tehnic și economic. Deși nu plătește pentru echipamente, Primăria a stabilit în documentație criterii minime detaliate și ample cerințe tehnice. Mai mult, autoritatea impune prezentarea de fișe tehnice pentru aceste echipamente „gratuite”, menționând explicit că „neprezentarea tuturor documentelor și neîndeplinirea cerințelor atrage neconformitatea ofertei”. Practic, o firmă poate fi eliminată din licitația de 139 milioane lei dacă „cadoul” pe care îl face orașului nu are fișa tehnică exact pe gustul funcționarilor.

39 de puncte de conflict și „Paguba Iminentă”

Flash Lighting Services nu se limitează doar la beculețele de Crăciun. Firma a identificat nu mai puțin de 39 de puncte care necesită remediere sau eliminare din documentația de atribuire. Printre acestea se numără și „prestarea gratuită a serviciului de gestionare a energiei electrice”, o activitate care presupune responsabilități legale, personal specializat și costuri logistice pe care Primăria vrea să le obțină fără plată.

Motivația firmei de a bloca procedura este una de pagubă economică: „Firma dorește să participe la licitație, dar este în imposibilitate de a depune o ofertă admisibilă și competitivă pe baza unei documentații de atribuire ce conține cereri nejustificate și restrictive din punct de vedere tehnic, ceea ce va duce la o pagubă iminentă pentru firmă.” Contestatorul invocă faptul că documentația este nelegală deoarece contravine legii care prevede în mod expres că „iluminatul ornamental festiv este o activitate componentă a serviciului de iluminat public”. Prin urmare, excluderea plății pentru aceste active ar reprezenta o încălcare gravă a principiilor tratamentului egal și al transparenței.

Războiul termenelor: Lupta pentru clarificări

Flash Lighting Services solicită nu doar modificarea caietului de sarcini, ci și suspendarea procedurii până la soluționarea pe fond a contestației și obligarea Primăriei la prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, pentru a permite firmelor să își recalculeze devizele în cazul în care gratuitățile vor fi eliminate. Solicitările depuse la CNSC sunt categorice: În principal: Anularea întregii documentații de atribuire, considerată iremediabil viciată. În subsidiar: Modificarea documentației în sensul includerii în cadrul valorii contractului a tuturor serviciilor și echipamentelor livrate, eliminarea oricăror prevederi referitoare la prestarea sau livrarea gratuită a activităților componente ale serviciului de iluminat public.

Rămâne Craiova în beznă juridică?

Această contestație pune sub semnul întrebării strategia de achiziții a Primăriei Craiova. Dacă CNSC va decide că primăria nu poate cere „bonusuri” de la firmele private, întreaga valoare a contractului va trebui regândită, iar bugetul orașului ar putea suferi modificări majore. Pe de altă parte, dacă licitația este anulată, Craiova riscă să rămână fără un operator stabil pentru întreținerea curentă, ceea ce ar putea afecta siguranța cetățenilor pe timp de noapte și, desigur, strălucirea celebrelor târguri sezoniere. Până la un verdict final, lupta pentru milioanele iluminatului public rămâne un test de foc pentru transparența și legalitatea cheltuirii banului public în Bănie.