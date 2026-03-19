10.1 C
Craiova
joi, 19 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
(VIDEO) Mehedinți: Accident pe DN 6, la Viaductul Vodița: cinci persoane rănite, traficul blocat

De Mariana BUTNARIU

-

Pompierii din cadrul Secției Orșova au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 6, în zona Viaductului Vodița, unde au fost implicate mai multe autovehicule.

Din primele informații, accidentul a avut loc între:

  • o autoutilitară
  • un autoturism

Ulterior, în urma recunoașterii efectuate de echipajele de intervenție, s-a stabilit că în accident a mai fost implicat încă un autoturism. În acesta se aflau trei persoane

Cinci persoane implicate

În total:

  • 5 persoane au fost implicate în accident
    • 4 adulți
    • 1 minor

Toate victimele:

  • erau conștiente și cooperante,
  • au fost evaluate de echipajele SMURD și SAJ,
  • au refuzat transportul la spital.

Intervenție complexă la fața locului

La locul evenimentului au fost mobilizate:

  • o autospecială de stingere cu modul de descarcerare,
  • o ambulanță SMURD.

Pompierii au asigurat:

  • măsuri de prevenire a incendiilor,
  • siguranța zonei.

Circulația rutieră a fost complet blocată în zona accidentului. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA