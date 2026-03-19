(VIDEO) Mehedinți: Accident pe DN 6, la Viaductul Vodița: cinci persoane rănite, traficul blocat

Pompierii din cadrul Secției Orșova au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 6, în zona Viaductului Vodița, unde au fost implicate mai multe autovehicule.

Din primele informații, accidentul a avut loc între:

o autoutilitară

un autoturism

Ulterior, în urma recunoașterii efectuate de echipajele de intervenție, s-a stabilit că în accident a mai fost implicat încă un autoturism. În acesta se aflau trei persoane

Cinci persoane implicate

În total:

5 persoane au fost implicate în accident 4 adulți 1 minor



Toate victimele:

erau conștiente și cooperante,

au fost evaluate de echipajele SMURD și SAJ,

au refuzat transportul la spital.

Intervenție complexă la fața locului

La locul evenimentului au fost mobilizate:

o autospecială de stingere cu modul de descarcerare,

o ambulanță SMURD.

Pompierii au asigurat:

măsuri de prevenire a incendiilor,

siguranța zonei.

Circulația rutieră a fost complet blocată în zona accidentului. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului.

