Nicușor Dan anunță măsuri pentru scumpirea carburanților: „Statul va interveni”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la combustibil, care ar urma să fie prezentat în aproximativ o săptămână.
Declarațiile au fost făcute în urma unor discuții la nivel înalt, inclusiv în cadrul CSAT, unde au fost analizate mai multe scenarii.
La întâlniri au participat:
- premierul,
- ministrul Finanțelor,
- ministrul Energiei.
Concluzia: statul va interveni în piață, însă detaliile nu au fost încă făcute publice.
Ce măsuri sunt posibile
Întrebat despre variante precum plafonarea prețurilor sau limitarea alimentării, președintele a evitat un răspuns concret: „Veți vedea măsurile când vor fi adoptate”.
Totuși, discuțiile din Guvern includ:
- plafonarea prețurilor,
- controlul pieței carburanților,
- măsuri pentru prevenirea speculei.
Scenariul „stare de criză” în domeniul carburanților
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că există un proiect de act normativ important: instituirea stării de criză în domeniul carburanților.
Aceasta ar permite statului:
- să intervină rapid în piață,
- să prevină creșterile artificiale de preț,
- să limiteze exporturile pentru a proteja consumul intern.
România, poziție clară în UE pe energie
În plan european, România susține:
- încetinirea tranziției energetice pentru a proteja economia,
- dezvoltarea energiei nucleare.
Țara noastră este printre principalii susținători ai investițiilor în nuclear în UE.
De ce cresc prețurile
Creșterea carburanților este legată de:
- tensiunile din Orientul Mijlociu,
- scumpirea petrolului la nivel global,
- riscurile privind aprovizionarea.
Ce urmează
În următoarele zile, Guvernul ar putea anunța:
- măsuri concrete pentru stabilizarea prețurilor,
- mecanisme de protecție pentru consumatori și economie.
Obiectivul principal: evitarea unei crize majore a carburanților în România.
