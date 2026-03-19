Nicușor Dan anunță măsuri pentru scumpirea carburanților: „Statul va interveni”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la combustibil, care ar urma să fie prezentat în aproximativ o săptămână.

Declarațiile au fost făcute în urma unor discuții la nivel înalt, inclusiv în cadrul CSAT, unde au fost analizate mai multe scenarii.

La întâlniri au participat:

premierul,

ministrul Finanțelor,

ministrul Energiei.

Concluzia: statul va interveni în piață, însă detaliile nu au fost încă făcute publice.

Ce măsuri sunt posibile

Întrebat despre variante precum plafonarea prețurilor sau limitarea alimentării, președintele a evitat un răspuns concret: „Veți vedea măsurile când vor fi adoptate”.

Totuși, discuțiile din Guvern includ:

plafonarea prețurilor,

controlul pieței carburanților,

măsuri pentru prevenirea speculei.

Scenariul „stare de criză” în domeniul carburanților

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că există un proiect de act normativ important: instituirea stării de criză în domeniul carburanților.

Aceasta ar permite statului:

să intervină rapid în piață,

să prevină creșterile artificiale de preț,

să limiteze exporturile pentru a proteja consumul intern.

România, poziție clară în UE pe energie

În plan european, România susține:

încetinirea tranziției energetice pentru a proteja economia,

dezvoltarea energiei nucleare.

Țara noastră este printre principalii susținători ai investițiilor în nuclear în UE.

De ce cresc prețurile

Creșterea carburanților este legată de:

tensiunile din Orientul Mijlociu,

scumpirea petrolului la nivel global,

riscurile privind aprovizionarea.

Ce urmează

În următoarele zile, Guvernul ar putea anunța:

măsuri concrete pentru stabilizarea prețurilor,

mecanisme de protecție pentru consumatori și economie.

Obiectivul principal: evitarea unei crize majore a carburanților în România.

