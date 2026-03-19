Craiova
joi, 19 martie, 2026
Nicușor Dan anunță măsuri pentru scumpirea carburanților: „Statul va interveni”

De Mariana BUTNARIU
Nicuşor Dan, despre creșterile de preț la combustibil: „Într-o săptămână vom veni cu un set de măsuri”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la combustibil, care ar urma să fie prezentat în aproximativ o săptămână.

Declarațiile au fost făcute în urma unor discuții la nivel înalt, inclusiv în cadrul CSAT, unde au fost analizate mai multe scenarii.

La întâlniri au participat:

  • premierul,
  • ministrul Finanțelor,
  • ministrul Energiei.

Concluzia: statul va interveni în piață, însă detaliile nu au fost încă făcute publice.

Ce măsuri sunt posibile

Întrebat despre variante precum plafonarea prețurilor sau limitarea alimentării, președintele a evitat un răspuns concret: „Veți vedea măsurile când vor fi adoptate”.

Totuși, discuțiile din Guvern includ:

  • plafonarea prețurilor,
  • controlul pieței carburanților,
  • măsuri pentru prevenirea speculei.

Scenariul „stare de criză” în domeniul carburanților

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că există un proiect de act normativ important: instituirea stării de criză în domeniul carburanților.

Aceasta ar permite statului:

  • să intervină rapid în piață,
  • să prevină creșterile artificiale de preț,
  • să limiteze exporturile pentru a proteja consumul intern.

România, poziție clară în UE pe energie

În plan european, România susține:

  • încetinirea tranziției energetice pentru a proteja economia,
  • dezvoltarea energiei nucleare.

Țara noastră este printre principalii susținători ai investițiilor în nuclear în UE.

De ce cresc prețurile

Creșterea carburanților este legată de:

  • tensiunile din Orientul Mijlociu,
  • scumpirea petrolului la nivel global,
  • riscurile privind aprovizionarea.

Ce urmează

În următoarele zile, Guvernul ar putea anunța:

  • măsuri concrete pentru stabilizarea prețurilor,
  • mecanisme de protecție pentru consumatori și economie.

Obiectivul principal: evitarea unei crize majore a carburanților în România.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

