(VIDEO) Campanie națională pentru siguranța gazelor: „Uneori, mai târziu poate fi prea târziu!”

De Mariana BUTNARIU

Distrigaz Sud Rețele a lansat, pe 19 martie 2026, o campanie națională de informare privind utilizarea în siguranță a gazelor naturale, realizată împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență. Mesajul central este clar: prevenția poate salva vieți.

De ce este importantă această campanie

Campania vine într-un context în care:

  • incidentele provocate de utilizarea necorespunzătoare a gazelor sunt tot mai frecvente
  • mulți consumatori amână verificările tehnice
  • intervențiile improvizate pot duce la tragedii

Gazul natural este sigur doar dacă instalațiile sunt corect întreținute.

Ce trebuie să știe consumatorii

1. Verificările tehnice sunt obligatorii

Conform legislației:

  • verificarea instalației → la maximum 2 ani,
  • revizia tehnică → la maximum 10 ani.

Acestea trebuie făcute doar de firme autorizate de ANRE.

Detectoarele de gaze – obligatorii în locuințe

Montarea detectoarelor nu mai este opțională:

  • identifică rapid scurgerile,
  • pot opri automat alimentarea cu gaz,
  • reduc semnificativ riscul de explozie sau intoxicație.

3. Ce faci dacă simți miros de gaz

⚠️ Este esențial să acționezi corect și rapid:

  • NU aprinzi lumina sau aparate electrice,
  • NU folosești foc deschis,
  • deschizi ferestrele pentru aerisire,
  • oprești alimentarea cu gaz,
  • părăsești imediat locuința.

Apoi:

  • suni la Distrigaz: 0800 877 778 (gratuit),
  • sau la 112.

Mesajul autorităților

Raed Arafat a subliniat importanța prevenției: utilizarea corectă a gazelor și verificările periodice sunt esențiale pentru siguranța populației.

De asemenea, reprezentanții Distrigaz atrag atenția că: amânarea verificărilor sau intervențiile neautorizate pot deveni pericole reale pentru viață și locuințe.

Investiții majore în rețeaua de gaz

În ultimii 21 de ani:

  • peste 1,3 miliarde euro investiți,
  • rețeaua a crescut la 24.483 km,
  • peste 2,3 milioane de clienți conectați.

Rețeaua a fost modernizată masiv, cu trecerea la conducte din polietilenă, mai sigure și mai eficiente.

Concluzie

Campania transmite un mesaj simplu, dar esențial: nu amâna verificările și nu ignora riscurile.

Siguranța începe cu gesturi mici, dar corecte.

