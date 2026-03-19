(VIDEO) Campanie națională pentru siguranța gazelor: „Uneori, mai târziu poate fi prea târziu!”

Distrigaz Sud Rețele a lansat, pe 19 martie 2026, o campanie națională de informare privind utilizarea în siguranță a gazelor naturale, realizată împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență. Mesajul central este clar: prevenția poate salva vieți.

De ce este importantă această campanie

Campania vine într-un context în care:

incidentele provocate de utilizarea necorespunzătoare a gazelor sunt tot mai frecvente

mulți consumatori amână verificările tehnice

intervențiile improvizate pot duce la tragedii

Gazul natural este sigur doar dacă instalațiile sunt corect întreținute.

Ce trebuie să știe consumatorii

1. Verificările tehnice sunt obligatorii

Conform legislației:

verificarea instalației → la maximum 2 ani ,

, revizia tehnică → la maximum 10 ani.

Acestea trebuie făcute doar de firme autorizate de ANRE.

Detectoarele de gaze – obligatorii în locuințe

Montarea detectoarelor nu mai este opțională:

identifică rapid scurgerile,

pot opri automat alimentarea cu gaz,

reduc semnificativ riscul de explozie sau intoxicație.

3. Ce faci dacă simți miros de gaz

⚠️ Este esențial să acționezi corect și rapid:

NU aprinzi lumina sau aparate electrice,

NU folosești foc deschis,

deschizi ferestrele pentru aerisire,

oprești alimentarea cu gaz,

părăsești imediat locuința.

Apoi:

suni la Distrigaz: 0800 877 778 (gratuit),

(gratuit), sau la 112.

Mesajul autorităților

Raed Arafat a subliniat importanța prevenției: utilizarea corectă a gazelor și verificările periodice sunt esențiale pentru siguranța populației.

De asemenea, reprezentanții Distrigaz atrag atenția că: amânarea verificărilor sau intervențiile neautorizate pot deveni pericole reale pentru viață și locuințe.

Investiții majore în rețeaua de gaz

În ultimii 21 de ani:

peste 1,3 miliarde euro investiți ,

, rețeaua a crescut la 24.483 km ,

, peste 2,3 milioane de clienți conectați.

Rețeaua a fost modernizată masiv, cu trecerea la conducte din polietilenă, mai sigure și mai eficiente.

Concluzie

Campania transmite un mesaj simplu, dar esențial: nu amâna verificările și nu ignora riscurile.

Siguranța începe cu gesturi mici, dar corecte.

