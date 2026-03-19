(VIDEO) Campanie națională pentru siguranța gazelor: „Uneori, mai târziu poate fi prea târziu!”

Distrigaz Sud Rețele a lansat, pe 19 martie 2026, o campanie națională de informare privind utilizarea în siguranță a gazelor naturale, realizată împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență. Mesajul central este clar: prevenția poate salva vieți.
De ce este importantă această campanie
Campania vine într-un context în care:
- incidentele provocate de utilizarea necorespunzătoare a gazelor sunt tot mai frecvente
- mulți consumatori amână verificările tehnice
- intervențiile improvizate pot duce la tragedii
Gazul natural este sigur doar dacă instalațiile sunt corect întreținute.
Ce trebuie să știe consumatorii
1. Verificările tehnice sunt obligatorii
Conform legislației:
- verificarea instalației → la maximum 2 ani,
- revizia tehnică → la maximum 10 ani.
Acestea trebuie făcute doar de firme autorizate de ANRE.
Detectoarele de gaze – obligatorii în locuințe
Montarea detectoarelor nu mai este opțională:
- identifică rapid scurgerile,
- pot opri automat alimentarea cu gaz,
- reduc semnificativ riscul de explozie sau intoxicație.
3. Ce faci dacă simți miros de gaz
⚠️ Este esențial să acționezi corect și rapid:
- NU aprinzi lumina sau aparate electrice,
- NU folosești foc deschis,
- deschizi ferestrele pentru aerisire,
- oprești alimentarea cu gaz,
- părăsești imediat locuința.
Apoi:
- suni la Distrigaz: 0800 877 778 (gratuit),
- sau la 112.
Mesajul autorităților
Raed Arafat a subliniat importanța prevenției: utilizarea corectă a gazelor și verificările periodice sunt esențiale pentru siguranța populației.
De asemenea, reprezentanții Distrigaz atrag atenția că: amânarea verificărilor sau intervențiile neautorizate pot deveni pericole reale pentru viață și locuințe.
Investiții majore în rețeaua de gaz
În ultimii 21 de ani:
- peste 1,3 miliarde euro investiți,
- rețeaua a crescut la 24.483 km,
- peste 2,3 milioane de clienți conectați.
Rețeaua a fost modernizată masiv, cu trecerea la conducte din polietilenă, mai sigure și mai eficiente.
Concluzie
Campania transmite un mesaj simplu, dar esențial: nu amâna verificările și nu ignora riscurile.
Siguranța începe cu gesturi mici, dar corecte.
