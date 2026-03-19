Kevin Spacey ajunge la o înțelegere cu acuzatorii înainte de proces

Actorul american Kevin Spacey a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu trei bărbați care l-au acuzat de agresiune sexuală, evitând astfel un proces civil care urma să aibă loc la Înalta Curte din Londra.
Cazurile urmau să fie judecate la finalul acestui an, însă:
👉 procedurile au fost înghețate
👉 părțile au ajuns la o înțelegere înainte de proces
📌 Detaliile acordului nu au fost făcute publice.
Acuzațiile aduse actorului
Cei trei bărbați susțineau că ar fi fost agresați de Spacey în perioada 2000 – 2013.
Printre acuzații:
- un bărbat a susținut că ar fi fost agresat de aproximativ 12 ori,
- altul a invocat daune psihologice și pierderi financiare,
- actorul Ruari Cannon a renunțat la anonimat și a descris un incident din 2013.
O parte dintre presupusele fapte ar fi avut loc la celebrul Teatrul Old Vic, unde Spacey a fost director artistic între 2004 și 2013.
Poziția lui Kevin Spacey
Actorul, în vârstă de 66 de ani neagă toate acuzațiile. El a catalogat unele dintre ele drept „ridicole”.
Este important de menționat că în 2023, Spacey a fost achitat într-un proces penal care a vizat nouă capete de acuzare de natură sexuală.
Un caz controversat, fără verdict public
Deși procesul civil nu va mai avea loc, cazul rămâne unul controversat:
- nu există o decizie judecătorească pe fond
- înțelegerea nu confirmă și nici nu infirmă acuzațiile
👉 Practic, disputa se încheie fără un verdict public, dar cu un acord între părți.
Ce urmează?
Astfel de înțelegeri sunt frecvente în procesele civile, mai ales în cazuri sensibile:
- evită expunerea mediatică,
- reduc durata și costurile procesului,
- protejează ambele părți.
Însă lasă adesea întrebări fără răspuns pentru opinia publică, potrivit BBC.
