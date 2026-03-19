Prețul gazelor explodează în Europa după atacuri asupra infrastructurii energetice

Piețele energetice din Europa și Marea Britanie au reacționat imediat după noi atacuri asupra infrastructurii din Orientul Mijlociu, iar prețul gazelor a înregistrat o creștere bruscă.

Complexul energetic Ras Laffan din Qatar, unul dintre cele mai mari centre de export de gaze naturale lichefiate (GNL), a fost afectat de atacuri care au provocat „daune extinse”.

Impactul a fost imediat:

creșteri ale prețurilor la gaze în Europa,

temeri privind aprovizionarea globală.

Reacția lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj dur către Iran. El a avertizat împotriva unor noi atacuri și a subliniat că SUA „nu știau nimic” despre atacul Israelului asupra zăcământului South Pars.

South Pars – un punct strategic global

Zăcământul South Pars este considerat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume.

Acesta este exploatat atât de Iran, cât și de Qatar. Orice incident în zonă are efecte directe asupra pieței globale de energie.

Noi atacuri asupra rafinăriilor din Kuweit

Situația s-a agravat după ce două rafinării din Kuweit au fost lovite:

rafinăria Mina Abdullah – atac cu dronă și incendiu,

rafinăria Mina Al-Ahmadi – incendiu controlat.

Aceste atacuri cresc riscul unor perturbări majore în producția de petrol.

Victime civile în conflict

În paralel, conflictul continuă să facă victime:

trei femei au murit în Cisiordania

șrapnel provenit de la o rachetă interceptată ar fi căzut peste un salon

Europa, din nou vulnerabilă

Creșterea prețurilor la gaze arată cât de sensibilă este piața europeană la tensiunile din Orientul Mijlociu.

Chiar și fără importuri directe masive, Europa este afectată prin:

creșterea prețurilor globale,

incertitudinea aprovizionării.

Ce urmează?

Dacă atacurile continuă:

prețurile la energie ar putea crește și mai mult,

inflația ar putea reveni în forță,

presiunea asupra economiilor europene va crește.

Situația rămâne extrem de volatilă, iar piețele reacționează la fiecare nou incident, potrivit BBC.

Citește și: