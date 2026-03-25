Un bărbat a murit strivit sub o remorcă

Un bărbat, de 55 de ani, a murit miercuri după ce o remorcă a căzut peste el într-o gospodărie din localitatea nemțeană Crăcăoani.

La fața locului au intervenit pompierii voluntari din localitate, pompierii militari din Târgu Neamț și cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean.

„Până la sosirea echipajelor de intervenție, persoana a fost scoasă de sub remorcă de către cetățenii aflați la fața locului. La sosirea pompierilor, victima se afla în stop cardio-respirator. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare. La scurt timp a ajuns și echipajul SAJ, care a preluat pacientul și a continuat manevrele. Din păcate, bărbatul în vârstă de aproximativ 55 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanță declarând decesul“, a transmis ISU Neamț.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului.

