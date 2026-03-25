Mircea Lucescu: „Vom face posibilul să merităm această calificare!“

Echipa națională a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Istanbul, înaintea partidei Turcia – România, din barajul pentru Cupa Mondială de fotbal, că și-ar fi dorit ca ambele echipe pe care le-a antrenat să se califice la turneul final. De asemenea, acesta a menționat că elevii săi vor face totul pentru o calificare istorică.

„Este un joc extrem de important. Vom face tot ce este posibil să merităm această calificare. Ambianța din jurul acestei meci este extraordinară, deși mă așteptam să dea dreptul mai multor suporteri români să fie aici, aș fi sperat la cel puțin 30% din public să fie din România, pentru că am meritat să fim aici. Și Turcia merită să fim aici și cred că stadionul oricum s-ar fi umplut. Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții și profesionale și de viață.

Îmi face mare plăcere să revin în general pe stadioanele turcești, pentru că sunt printre cele mai frumoase și pline de performanță. Nu întâmplător cupele europene (finalele) se joacă aici. Am fost mulțumit că se joacă la Beșiktaș atunci când am auzit, pentru că aș fi vrut să revin de pe poziția de antrenor. Îmi face mare plăcere să fiu prezent aici. Mi-aș fi dorit ca Turcia și România să fie împreună la Campionatul Mondial. Nu se poate acest lucru, din păcate. Echipa mai bună trebuie să califice, indiferent care va fi asta va merita, pentru că Estul Europei merită să fie la Campionatul Mondial“, a spus Mircea Lucescu.

Amintiri din fotbalul turc

„M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toți, dar profesia este cu totul altceva. Sunt foarte mulți jucători care au debutat cu mine. Atunci când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa, sunt mai mulți jucători tineri care după cinci-șase ani sunt titulari în echipa Turciei și sunt bucuros pentru ceea ce au reușit la naționala Turciei.

Astea sunt nostalgiile omului la vârsta mea, dar disponibilitatea profesională trebuie să fie maximă. Le-am povestit și jucătorilor despre tot ce se întâmplă în Turcia, să nu uităm că atunci când am plecat de la Beșiktaș mai aveam doi ani de contract și am spus ca toți banii să fie folosiți pentru a adânci stadionul cu încă 4 metri și a ajuns să fie unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume prin atmosfera care se creează aici“, a completat reputatul tehnician.

Mircea Lucescu consideră că, indiferent de componența echipei Turciei, jucătorii români au capacitatea de a-și domina adversarii: „Indiferent cine va juca în echipa Turciei, jucătorii noștri au valoare astfel încât să-și domine adversarii. Vom vedea mâine ce se va întâmpla, nu putem discuta astăzi înainte de meci ce să va putea întâmpla. În cele din urmă echipele care vor intra pe teren vor decide rezultatul final’.

